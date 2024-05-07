台大設政經學院 總統力挺…出席揭牌典禮

蔡總統昨（6）日出席台灣大學新設「國際政經學院」揭牌典禮時指出，台灣在地緣政治有舉足輕重位置，必須培育更多跨領域人才。台大校長陳文章提到，決定設立學院前，看到台積電（2330）徵求政治學博士，了解到企業需要政經領導人才、談判人才、國際金融人才，因此促成此學院成立。

蔡總統指出，過去幾年，疫情衝擊、俄烏戰爭、全球通膨，世界政經局勢的變動愈來愈快速，地緣經濟也有了新的局面，而台灣在地緣政治有著舉足輕重的位置，意味著台灣必須培育更多具跨領域和國際視野，熟悉政經變動，並具有戰略思維的人才。

陳文章表示，目前台灣在政經、科技領域都非常重要，然卻缺乏政經領導人才、談判人才、國際金融人才，恰好看見台積電在徵求政治學博士，可見社會、企業需要這樣的人才。新一代的政經金融領導人才也要懂新科技、環境永續、歷史文化，並了解地緣政治、有國際視野，因此國際政經學院有請各學院參與，並和不同性質企業建立連結。

陳文章透露，國際政經學院前十年經費約28.5億元，企業與政府出資各占一半，規劃開設「政治經濟」、「財金」、「領導與管理」等三大領域、八個學位學程（含學士、碩士、博士）；第一階段將於2025年秋季先針對「政治經濟」與「財金」碩士學位學程進行招生。

蔡總統說明，從台積電的例子來看，如果連企業都已深刻感受到政經人才的重要性，國家就必須負起責任建立人才培育的環境。

她指出，國際政經學院是台大根據《產學創新條例》成立的第二個國家重點領域研究學院，也是政府推動這項專法的目的，希望協助國立大學培育高階人才，提升產業競爭力，讓台灣在全世界的經濟和供應鏈扮演關鍵角色。

國發會主委龔明鑫表示，台大政經學院所需經費，由國發基金出一半、約1億餘元，剩下的則由企業界出資。目前「國家重點領域研究學院」已有11校、13個學院，推估未來每年可以招收1,000多位碩士生、170多位博士生，預計十年後可以創造1萬多位優秀人才，撐起台灣未來的發展和機會。

昨日揭牌儀式，包含蔡總統、國發會主委龔明鑫、教育部長潘文忠，以及華南金董事長張雲鵬、富邦集團董事長蔡明忠、永豐金控董事長陳思寬、國泰金控總經理李長庚、敏盛醫療執行長楊弘仁、國巨執行長王淡如、台積電處長張孟凡等七家合作企業代表皆出席。