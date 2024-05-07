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環球科大7月退場 雲縣府接管

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

環球科技大學7月底停辦退場，教育部公布將由雲林縣政府以大約6.2億元承接校地、校產。教育部、環球、雲林縣府昨天開會討論細節，預計1年內完成接管、過戶作業，縣府將與雲林科技大學合作，在環球校園打造未來產業人才培育基地，並評估縣府部分局處是否進駐。

環球代理校長朱志良說，6月15日辦最後1屆畢業典禮，當天將邀請校友返校巡禮，7月31日當天學校就關門進行清算作業。

環球科大校地是向台糖承租，有12棟固定式建物，教育部技術及職業教育司副司長柯今尉說，雲林縣府有意承接校地與建物，因校方仍有逾6.2億元的負債，縣府會價款購買部分建物，其餘校產捐給縣府，預計1年內完成相關作業。

雲縣府計畫處長李明岳說，縣府接管後，將打造未來人才培育基地，銜接未來30年產業人才的儲備，包括半導體、電動車的學習中心，引領國際高階人才到雲林進行人才培育工作，縣府勞青處業務與青年培訓相關，可能會評估是否進駐辦公。

環球科大停辦有近400名學生需要安置，經教育部協調，依學生意願將陸續安置到朝陽、僑光、弘光等校，其餘教職員除自行轉職或離退，校方也協助媒合轉到私人企業或財團法人。

教育部 校地 雲林

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