台大電機創客松MakeNTU競賽 台大「ExponEntial」團隊奪冠

全球領先半導體公司恩智浦半導體（NXP ）與全球領先的技術分銷商和解決方案提供商安富利今年第三度攜手協辦由國立臺灣大學電機系主辦的「2024台大電機創客松MakeNTU」競賽，今年以ExplorEr為主題，吸引來自臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、台灣科技大學、中山大學、高雄科技大學、中央大學等173位青年學子參與，總參賽隊伍達43隊，於5月4日至5日在松山文創園區多功能展演廳舉行連續24小時不間斷競賽，最後由來自臺灣大學的「ExponEntial」團隊、「櫃人多忘事─我的OO勒？」團隊、以及「所以我們要叫什麼3.0」團隊，分別榮獲2024台大電機創客松MakeNTU競賽恩智浦企業獎前三名。其中「ExponEntial」團隊亦榮獲大會「最佳人氣獎」。

恩智浦半導體與長期合作夥伴安富利今年再度以協辦企業身分參與2024 MakeNTU，以「探索全自動生活裡的全新應用」為題，廣邀全台優秀學子來挑戰。參賽者運用恩智浦與安富利共同提供的i.MX RT 1060開發板、IW416 Wi-Fi模組及開發工具，實現對家庭或其他場合的電源、溫度、空氣質量等人工智慧控制的創新應用，以達到節能並提高生活品質的目的。競賽期間恩智浦與安富利提供全程技術支援，鼓勵參賽者將所學的知識與技能結合現有的軟硬體技術，深入探索各種想法、創意和嘗試，推動對未來智慧生活的無限想像。

新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司台灣區總裁鄭陸文表示：「安富利非常榮幸今年再度與恩智浦半導體以及臺灣大學攜手合作，擔任『台大電機創客松MakeNTU』競賽的協辦單位。安富利一直以來致力於履行企業社會責任，幫助下一代運用最新科技發揮無限可能。透過2024 MakeNTU競賽，我們持續看到台灣學子展現出絕佳的創意和表現，讓我們發掘未來更多可能。」

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示：「人才和創新是恩智浦最大的資產，我們在全球與大學緊密合作，培育下一代的菁英人才，並與合作夥伴運用創新技術共同推動生態系統發展，恩智浦的『Brighter Together攜手共創輝煌未來』企業理念，不僅呈現恩智浦協同合作的願景，更充分展現我們深耕本地的決心與毅力。此次與安富利攜手協辦2024 MakeNTU競賽，我們再度對台灣學子在想法、創意和解決問題能力的絕佳表現感到驚艷。未來我們將在台灣持續紮根，致力創造領先業界的尖端技術，並匯聚精英才智共同打造更美好、更安全、更有保障的未來生活。」