高齡社會照顧者需求增 康寧大學鼓勵學生加入、每年加碼3.5萬元

隨著醫學技術發達，人類壽命增加，高齡化社會無法避免，國發會預測2025年會進入超高鄰社會，長照產業所需人才逐漸增加，是北部地區唯一設有長照系康寧大學，為鼓勵學生投入長照產業，除配合政府學雜費補助外，更加碼提供就讀長照系的學生每年3萬5000元，鼓勵學生畢業後即能學以致用投入職場。

康寧大學校長陳清溪表示，國發會預測台灣自2025年將邁入長者人口占比大於20%的超高齡社會，未來30年內65歲以上長者將增加約380萬人，長照是未來就業市場不可或缺一員，急需健康照護人才投入市場。

校方表示，在課程設計上包括長期照護服務知識與技能含照護與健康，承辦北市社會局社區照顧據點，提供優質的教學環境及設備與多元的實習場所，未來也安排學生至各級教學醫院、日照中心與長照機構實習，並與國際接軌，輔導學生至日本、澳洲、與加拿大等國家實習與就業。