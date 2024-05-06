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高齡社會照顧者需求增 康寧大學鼓勵學生加入、每年加碼3.5萬元

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為鼓勵學生投入長照產業，除配合政府學雜費補助外，更加碼提供就讀長照系的學生每年3萬5000元，未來也安排學生至各級教學醫院、日照中心與長照機構實習。圖／康寧大學提供
為鼓勵學生投入長照產業，除配合政府學雜費補助外，更加碼提供就讀長照系的學生每年3萬5000元，未來也安排學生至各級教學醫院、日照中心與長照機構實習。圖／康寧大學提供

隨著醫學技術發達，人類壽命增加，高齡化社會無法避免，國發會預測2025年會進入超高鄰社會，長照產業所需人才逐漸增加，是北部地區唯一設有長照系康寧大學，為鼓勵學生投入長照產業，除配合政府學雜費補助外，更加碼提供就讀長照系的學生每年3萬5000元，鼓勵學生畢業後即能學以致用投入職場。

康寧大學校長陳清溪表示，國發會預測台灣自2025年將邁入長者人口占比大於20%的超高齡社會，未來30年內65歲以上長者將增加約380萬人，長照是未來就業市場不可或缺一員，急需健康照護人才投入市場。

校方表示，在課程設計上包括長期照護服務知識與技能含照護與健康，承辦北市社會局社區照顧據點，提供優質的教學環境及設備與多元的實習場所，未來也安排學生至各級教學醫院、日照中心與長照機構實習，並與國際接軌，輔導學生至日本、澳洲、與加拿大等國家實習與就業。

今年申請入學新生桃園治平高中同學鄧筠說，高中時本是志工服務社長，曾到長照機構照顧陪伴長者，對於長照行業相當有興趣，希望就讀長照系，讓以後學以致用；新北樹林高中的學生李定風表示，受到媽媽是護理師影響，想跟隨其腳步，選擇就讀醫護相關，照顧別人之餘也可以照顧家人。

寧大學長期照護學系日前舉行授裙典禮，長照學系院長陳秀珍，身為北台灣唯一有長照系大學培養出許多人才，業界也讚譽有加。圖／康寧大學提供
寧大學長期照護學系日前舉行授裙典禮，長照學系院長陳秀珍，身為北台灣唯一有長照系大學培養出許多人才，業界也讚譽有加。圖／康寧大學提供

實習 康寧大學 長照

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