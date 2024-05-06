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東吳攜傳藝中心、文化部合作 盼校園扎根廉潔意識

中央社／ 台北6日電

東吳大學通識中心與傳統藝術中心、文化部政風處簽署合作備忘錄，希望將傳統戲曲融入通識課程與校園活動，向下扎根廉潔意識，推廣誠信與品德。

東吳大學今天發布新聞稿指出，東吳通識教育中心與國立傳統藝術中心、文化部政風處簽署合作備忘錄，以「崇廉尚潔」為主題，希望共同推展台灣傳統戲曲中的文化精神，文化部政風處專門委員陳敏森和國立傳統藝術中心副主任鄒求強還分別打扮成以清廉著稱的中國古代北宋官員包拯和明代官員海瑞現身。

東吳大學校長詹乾隆表示，東吳大學是擁有深厚歷史底蘊的學校，以「養天地正氣、法古今完人」為校訓，而古典戲劇中的「忠孝節義」精神，結合新創的「京劇美學」，有助於涵養學子修身持家、乃至踏入職場的責任心與創新思維。

國光劇團劇藝指導王顗瑞引介國立傳統藝術中心、文化部政風處等豐富資源，希望將古典戲曲融入通識課程與校園活動中，向下扎根廉潔意識，推廣誠信與品德，為實踐品格教育樹立典範。

東吳大學提到，此次由學校、政府、藝術中心三方合作，期許未來能推出更多以傳統戲曲為主體、「崇廉尚潔」為宗旨的跨域交流與活動，藉由文化傳播的方式嘉惠學子。

文化部 東吳大學

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