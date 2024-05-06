台大國際政經學院揭牌蔡英文蔡明忠等人出席 盼培養政經領導人才

台灣大學新設「國際政經學院」2月由教育部核定，今日在台大徐州路校區舉行揭牌典禮，總統蔡英文也親自出席。校長陳文章指出，決定設立學院之前，看到台積電徵求政治學博士，了解到企業需要政經領導人才、談判人才、國際金融人才。蔡英文表示，台灣在地緣政治有舉足輕重的位置，必須培育更多人才，且具備跨領域視野。

台灣大學依照「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，設立「國際政經學院」，2月獲教育部正式核定，並於今日在台大徐州路校區、也就是未來的學院院址，舉辦揭牌典禮及徐州路校區再造啟動儀式。總統蔡英文、教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫，以及華南金董事長張雲鵬、富邦集團董事長蔡明忠、永豐金控董事長陳思寬和國泰集團、敏盛醫療體系、國巨股份有限公司、台積電等7家合作企業代表，都出席揭牌儀式。

陳文章致詞指出，現在台灣在政經、科技領域都非常重要，卻沒有政經領導人才、談判人才、國際金融人才，又看到台積電在徵求政治學博士，可見社會、企業需要這樣的人才。新一代的政經金融領導人才也要懂新科技、環境永續、歷史文化，並了解地緣政治、有國際視野，因此國際政經學院有請各學院參與，並和不同性質的企業建立連結。

蔡英文表示，過去幾年除受疫情衝擊，世界政經局勢的變動愈來愈快速，台灣在地緣政治有舉足輕重的位置，必須培育更多人才、具備跨領域視野。她提及，陳文章的發想之一來自台積電高薪聘政治學博士，她也看到這則新聞，如果連企業都感覺到政經人才的重要性，國家就要把人才培育的環境做起來。

龔明鑫說，台大政經學院所需資金，由國發基金出一半、約一點多億元，企業界出另一半。目前「國家重點領域研究學院」已有11校、13個學院，以後每年可以招收1000多位碩士生、170多位博士生，10年後可以創造一萬多位優秀人才，撐起台灣未來的發展和機會。

台大表示，國際政經學院是台大第2個依照創新條例設立的研究學院，也是全國第一個以政治經濟為國家重點領域、以及第一個全英語授課的研究學院。課程規畫強調與政府、重要智庫及重點產業的實務運作緊密連結，並已經和早稻田大學、哈佛大學、巴黎高等政治學院等國際名校洽談合作。

國際政經學院目前規畫開設政治經濟、財金、領導與管理等3大領域學位學程，共計開設包括學士、碩士、博士8個學位學程，並且提供學分班與研習班。第一階段將於2025年先針對「政治經濟碩士學位學程」與「財金碩士學位學程」進行招生，兩個碩士學位學程各15人，同時招收本地生與國際生。

國際政經學院曾遭指有政治力介入，是蔡英文的政治遺產，甚至未來可能會延攬政治人物。不過先前陳文章及台大校方均否認，指出希望邀請到資深院士級講座教授，及具有潛力的年輕學者前來任教。