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英國D&AD獎字體應用類 62年來首任台灣評審主席

中央社／ 台北6日電

英國D&AD設計與藝術指導獎是備受全球創意人矚目的大獎，台科大設計系副教授李根在今年獲選「字體應用類」評審主席，是62年來首名受邀擔任該類別評審主席的台灣人。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，英國D&AD設計與藝術指導獎自1962年開始舉辦，每年吸引成千上萬件作品參加，但僅約5%作品可獲得提名，入選要求相當嚴格，被譽為全球創意廣告和設計界最具聲望的大獎之一。

D&AD設計與藝術指導獎在廣告創意與設計、互動等領域都設立不同類別的獎項，包括木鉛筆獎、石墨鉛筆獎、黃鉛筆獎、黑鉛筆獎、白鉛筆獎、為學生設立的新血獎，而「黑鉛筆」是最高等的榮譽，由各類別的評審主席共同討論決定。

台科大提到，D&AD設計與藝術指導獎主辦單位每年都會網羅全球頂尖設計師及創意廣告領域的大師擔任評審，曾數次獲得象徵D&AD鉛筆獎的台科大設計系副教授李根在今年獲選「字體應用類」評審主席，也是62年來首名受邀擔任該類別評審主席的台灣人。

李根在表示，非常榮幸能受邀擔任D&AD字體應用類的評審主席，擔任這職位不僅意味著領導評審團隊，更重要的是展示公平公正的評審標準，以選拔出高水準的作品，即將於5月底在倫敦舉行的評審活動中，他也期待與各國評審們一起挑選出今年最具水準的作品。

李根在指出，近年來在字體設計相關的國際競賽中，越來越多來自漢語國家的設計師擔任評審，意味著漢語世界在國際競賽上有著不可忽視的力量，字體應用類著重在字體在設計上的應用，並不限於必須重新設計字體，重點是字體與設計主題的融合，以及應用媒體間的密切關係。

字體 設計師

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