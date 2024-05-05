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台大新聞所 撤回學士班申請

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大新聞研究所原規畫申設學士班「全球新聞傳播學系」，近期已決定撤回申請案。本報資料照片
台大新聞研究所原規畫申設學士班「全球新聞傳播學系」，近期已決定撤回申請案。本報資料照片

本報去年底報導，台大新聞研究所擬申設學士班「全球新聞傳播學系」，但近期再掌握，由於教師員額不符申設學士班規定，台大校方建議新聞所改設「學位學程」，所方經討論後，已決定撤回申請案。本報致電所長洪貞玲，截稿前未獲回應。

台大新聞所研擬創設學士班，本預計最快一一四學年招生。據了解，新聞所申設「全球新聞傳播學系」計畫書日前已獲社科院通過，但送至校級審議時，校方發現教師員額不符規定，因此建議撤回申請案。

台大證實，研究所碩士班欲設學士班，需實聘及擬聘專任師資合計至少九人以上，另依台大增設調整教學研究單位規定，則要求系所合一且學士班招生一班，至少應有十八位編制教師。新聞所暫難符合師資人數規定，經討論後，所方已先行撤案。

經查，新聞所網站仍刊登徵求專任教師公告，依台大規範，新聞所要創學士班，除現行六名專任教師外，還要再增聘十二名。

文化大學大傳系教授王翔郁分析，年輕教授要到台大專任，後續勢必得升等，但台大新聞所是獨立所，沒有充足的碩博生幫忙執行研究計畫，若邀請資深教師，從其他學校挖角，教師豈不得罪人。導致台大雖是第一學府。也不免面臨師資不足的狀況。

王翔郁也說，學界常稱台大新聞所是「外語所」，因不少外文系畢業生就讀，創設學程有利於設定一專精方向，從學程開始未必不好。

台大 教師員額 文化大學

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