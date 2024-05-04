美國創新中心藏身松菸 台科大設計尋路解方

美國創新中心（AIC）位於松山文創園區內，廣大的連棟建築物常讓人迷路，台灣科技大學團隊運用視覺訊息設計，以4種色彩劃分園區空間，設計出易讀、易解、易用的指標。

松山文創園區（以下簡稱松菸）的歷史可追溯到1937年的台灣總督府專賣局松山菸草工廠，轉型後有許多文創機構入住，然而廣大的舊工廠建築物，常讓人迷思方向，藏身於南向製菸工廠2樓的美國創新中心（AIC），往往讓來訪的民眾感到困惑，常要多花時間、多走很多路才能找到正確位置。

台灣科技大學今天發布新聞稿，設計系副教授林廷宜帶領許芷寧、吳秉純、施宇恩、鄭詠琪、陳玉捷5名學生組成團隊接下AIC的挑戰，在考量園區歷史文化，及瞭解使用者需求後，從訊息與視覺設計角度，提出解方。

團隊首先以4種色彩劃分松菸的園區空間，用更直覺方式，讓民眾辨識區域。接著，再透過製菸4步驟轉化的方向圖紋，找到南向走廊，進而藉由圖示，尋找樓梯前往2樓後，最後根據門牌號碼S203就找到美國創新中心。

由於色彩是找路的關鍵，團隊考慮色盲民眾的需求，透過測試找出紅、綠色盲都能分辨出差異的顏色搭配。另外，也根據身高及視線高度，進行版面設計，確保主要資訊座落於90到180公分間通常視野內；字體則選用具有包容性、高辨識度、易讀性的通用字體。

林廷宜表示，設計具有超越界限和改變生活的力量。設計師有責任利用這種力量，在生活周圍和更廣泛的範圍創造積極的影響。這次與AIC的合作，不僅展現台科大學生的才華，還強調了年輕一代通過設計創新塑造未來的重要性。