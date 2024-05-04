快訊

BTS全員入伍引熱議！南韓兵務廳長：未來不排除廢免役優惠

幼教師午休摸男童生殖器猥褻24次！「這原因」獲緩刑

「沒有牧羊人身上沒羊群味」 賴清德勉新閣：傾聽民意

美國創新中心藏身松菸 台科大設計尋路解方

中央社／ 台北4日電
松山文創園區。松山文創園區／提供
松山文創園區。松山文創園區／提供

美國創新中心（AIC）位於松山文創園區內，廣大的連棟建築物常讓人迷路，台灣科技大學團隊運用視覺訊息設計，以4種色彩劃分園區空間，設計出易讀、易解、易用的指標。

松山文創園區（以下簡稱松菸）的歷史可追溯到1937年的台灣總督府專賣局松山菸草工廠，轉型後有許多文創機構入住，然而廣大的舊工廠建築物，常讓人迷思方向，藏身於南向製菸工廠2樓的美國創新中心（AIC），往往讓來訪的民眾感到困惑，常要多花時間、多走很多路才能找到正確位置。

台灣科技大學今天發布新聞稿，設計系副教授林廷宜帶領許芷寧、吳秉純、施宇恩、鄭詠琪、陳玉捷5名學生組成團隊接下AIC的挑戰，在考量園區歷史文化，及瞭解使用者需求後，從訊息與視覺設計角度，提出解方。

團隊首先以4種色彩劃分松菸的園區空間，用更直覺方式，讓民眾辨識區域。接著，再透過製菸4步驟轉化的方向圖紋，找到南向走廊，進而藉由圖示，尋找樓梯前往2樓後，最後根據門牌號碼S203就找到美國創新中心。

由於色彩是找路的關鍵，團隊考慮色盲民眾的需求，透過測試找出紅、綠色盲都能分辨出差異的顏色搭配。另外，也根據身高及視線高度，進行版面設計，確保主要資訊座落於90到180公分間通常視野內；字體則選用具有包容性、高辨識度、易讀性的通用字體。

林廷宜表示，設計具有超越界限和改變生活的力量。設計師有責任利用這種力量，在生活周圍和更廣泛的範圍創造積極的影響。這次與AIC的合作，不僅展現台科大學生的才華，還強調了年輕一代通過設計創新塑造未來的重要性。

團隊 美國 設計師

延伸閱讀

美國總統自由獎章19人獲獎 裴洛西楊紫瓊上榜

美國內華達州副州長拜會黃偉哲 討論各項議題

汎銓搶進美國市場設子公司 估投資6.5億元

高球／美國高協特別禮遇 伍茲連30年獲美國公開賽資格

相關新聞

美國創新中心藏身松菸 台科大設計尋路解方

美國創新中心（AIC）位於松山文創園區內，廣大的連棟建築物常讓人迷路，台灣科技大學團隊運用視覺訊息設計，以4種色彩劃分園...

勇媽王燕莉腦麻兒成長 如今一起大學畢業

台灣將在2025年邁入超高齡社會，活到老更要學到老；一年一度的台北基督學院校園「金聲獎」，以英文、音樂、傳播三大主修培育...

1學期減為16周！清華與陽明交大9月起實施 提升學生彈性學習能力

清華大學與陽明交大今天說，9月起實施16週的學期新制，經校務會議通過及召開公聽會，將報教育部核定，盼透過學期週數調整，提...

「賽局理論」大師巫和懋辭世享壽72歲 台大管院哀悼

「賽局理論」大師前國立台灣大學教授巫和懋今日凌晨因病離世，享壽72歲。台大管理學院稍早也發布聲明，對巫和懋逝世表示哀悼之...

除了前途還有錢途…大學生3大煩悶來源曝 「3學群」負面情緒最多

大學生負面情緒高漲，讓心理健康假已經在18所大專院校開始實施。大學生負面情緒有多滿？104調查顯示，嚴重焦慮、嚴重抑鬱及嚴重壓力平均已經達19％，每5個大學生就有1位嚴重煩悶...

虎尾科大進軍無人機產業園區 斥資5千萬打造先進實驗室

國立虎尾科技大學執行教育部無人機產業人才及技術培育基地計畫，在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。