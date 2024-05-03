除了前途還有錢途…大學生3大煩悶來源曝 「3學群」負面情緒最多

大學生負面情緒高漲，讓心理健康假已經在18所大專院校開始實施。大學生負面情緒有多滿？104調查顯示，嚴重焦慮、嚴重抑鬱及嚴重壓力平均已經達19％，每5個大學生就有1位嚴重煩悶。但這3個學群科系的大學生，負面情緒尤其是最多的，原因竟然都很務實，前途與「錢」途都有不少人擔憂。

給人自由、浪漫、理想與熱情等印象的大學生，煩悶程度有多高？根據 104人力銀行首次針對大學生負面情緒進行調查，包括嚴重焦慮、嚴重抑鬱及嚴重壓力的煩悶指標，平均占比約19％，意味著每5個大學生就有1個有煩悶的情緒問題。

那麼，是什麼因素造成大學生負面情緒來源？調查資料顯示，排名前3名的負面情緒來源是「未來職涯規劃」「學校課業」及「經濟問題」。其他的影響因素還包括交友人際、感情、容貌外表、生活適應、家人關係等。

這項調查數據值得注意的是，也從大人角度來看大學生的負面情緒來源，發現，最大差異是大人心中認為大學生最煩惱的是「交友人際與感情問題」，其次才是「未來職涯規劃」與「經濟問題」，排序上不同；凸顯出大學生比大人想像得更重視未來職涯規劃。

大學生最憂心未來職涯規劃

104人力銀行研究員曾兆君指出，焦慮、抑鬱及壓力統稱是「負面情緒」，在調查回收的2035分合格樣本中，以抑鬱、焦慮與壓力表21（DASS─21）的問卷結果顯示，嚴重焦慮的有25％、嚴重抑鬱的有16％、嚴重壓力的有15％，平均嚴重煩悶占比約19％。平均有20％至30％屬於中等範圍，51％落在正常範圍。

分析造成負面情緒原因，首要影響是「未來職涯規劃」，約六成比例認為這是負面情緒最大的來源。其次是「學校課業」，占比超過五成。排名第三的是「經濟問題」，比例則接近四成。

進一步分析，在憂心未來職涯規劃中，有六成五的人擔心找不到理想或期望的工作；超過五成擔心畢業後找不到工作；有三成多的人既不知道在大學時要累積什麼樣的工作經歷，或培養什麼能力，對未來的職涯才有幫助？對畢業後的規劃完全沒有目標及方向，也不知道如何向求才企業展現自己的優勢。

學校課業方面則有超過三成的人擔心報告、考試及作業多，時間不夠用；害怕延畢或畢不了業；害怕學分被當掉要重修及努力，卻無法獲得期望成績。

經濟問題方面，憂心物價愈來愈高，基本生活費不夠；住宿相關花費造成經濟負擔；人際娛樂花費造成經濟負擔；為賺錢無法兼顧學業；擔心無法支付學費等。

3大學群負面情緒最滿，原因各有不同

從年級來區分，大三學生不論是抑鬱、焦慮及壓力的負面情緒，嚴重比例都高於其他年級，是最嚴重的一群。104人力銀行教育長王榮村分析，大一、大二的學生，比較擔心學校課業、交友、人際及情感、生活適應與外貌的事物，大三開始會思考畢業後的出路問題，在這個階段開始煩惱未來的職涯規劃。

104人力銀行教育長王榮村指出，大三生會思考畢業後的出路問題。遠見記者胡華勝攝影

攤開大學18個學群，調查也發現情緒較負面的3個學群落在「文史哲學群」「遊憩休閒學群」及「醫藥衛生學群」。

其中，「文史哲學群」中，有高達77％的學生擔心「錢途」。畢業後找不到工作，76.7％的人擔心未來找不到理想或期望的工作。

「遊憩休閒學群」學生最大的煩惱是除了擔心畢業後找不到工作（55％），也有超過四成的人擔心不知道在大學時要累積什麼經歷或培養什麼能力，對未來職涯才有幫助；後悔大學生活中沒有積極累積自己的優勢。

「醫藥學生學群」雖然也是負面情緒很滿的學系，但是憂心的項目與文史哲、休閒遊憩截然不同。調查數據顯示，憂心的幾乎都跟課業前途有關，包括害怕學分被當掉要重修；努力卻無法獲得期望成績；報告考試太多，時間不夠用；課本講義內容無法消化；課程內容跟不上等。

相形之下，「生物資源學群」「社會心理學群」及「數理化學群」，則是情緒較正面的3個學群，不約而同的最煩惱的都是學校課業。

淡江大學西語系學生Sharon表示，文史哲學群學生對未來職涯的不確定感相當嚴重。遠見記者胡華勝攝影

大人想的跟學生想的落差大

另外，調查也凸顯出學生與大人想法上的落差。大人刻板認為大學生最煩惱的是交友與感情問題，並沒有獲得大學生認同。大學生認為交友及情感只能排到第四位，相較之下，對學校課業與經濟問題的憂心程度，遠高於交友與情感。

另外，大人認為「網路社群言論影響人際」及「被排擠甚至霸凌」影響大學生心理狀態，並不是影響大學生負面心理的主要因素，也是另一個大人與大學生想法落差明顯之處。

（本文出自2024.05.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）