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林光華砲轟 陽明交大群聯大樓暫停

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹報導
新竹縣前縣長林光華（前右2）昨天與多名縣議員一同開記者會，質疑陽明交大在古蹟群旁計畫蓋大樓的不當動機。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣前縣長林光華（前右2）昨天與多名縣議員一同開記者會，質疑陽明交大在古蹟群旁計畫蓋大樓的不當動機。記者巫鴻瑋／攝影

陽明交大校方規畫在六家校區林家古蹟群旁供群聯電子蓋大樓，師生連署抗議。林家後人、新竹前縣長林光華昨批校方不尊重師生及林氏家族，斥校長林奇宏只是為了群聯電子每年的大額捐款，是「搞地皮套利代表人物」，要林奇宏勇於認錯。

陽明交大昨天急踩煞車並表示，充分理解尊重各界對客家文化學院（六家校區）規畫意見，將持續與相關單位及人員溝通；目前此規畫案仍在構想階段，尚未形成執行方案，在達成最大共識之前，不會繼續推進行政作業。

林光華在六張犁大夫第開記者會，質疑陽明交大與群聯電子間有不當利益，因竹北地價高漲，是否是陽明交大為了換取群聯電子每年的大額捐款，所以才會想出要讓出六家校區客家學院校地，供群聯電子興建大樓，名目上是產學合作，但理由太牽強、不合邏輯。

陽明交大前天拜會林光華，林光華說，當時林奇宏帶著2名副校長，只拿出一張A4大小的紙張書面說明，校方稱打算與群聯電子產學合作，打造「世界客家學苑」，再結合義民廟奠定「世界客家精神核心」等。他認為，到底客家文化要怎麼跟電子產業產學合作，校方完全沒說明，既然要合蓋產學大樓，為何不在校本部興建，卻非得選在六家校區，古蹟群可能被破壞。

陽明交大榮譽教授林健正建議，客家學院師生可更積極提出六家校區使用方案，供學校參考，對學校更有說服力，也能作為師生與校方溝通的基礎，讓客家學院在校本部之外，與客家古蹟聚落形成不可分割的主題。

客家文化 林光華 陽明交大

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