反古蹟蓋群聯大樓 陽明交大學生會今提5訴求要校方回應

陽明交大六家校區傳將在古蹟群旁興建「群聯電子大樓」，引發師生不滿連署抗議。陽明交大也急踩煞車，表示在達成最大共識前，不會繼續推進行政作業。陽明交大學生會交通分會今晚也發聲明提出5大訴求，呼籲校方審慎並公開評估涉及資源交換合理性及文資保護的客家文化學院興建大樓案，若校方未能回應及說明前，將拒支持此案。

學生會聲明稿指出，校方雖於今天發出聲明承諾達成最大共識前不會繼續推進行政作業，但該案往後確切推進與否尚未有定論，且鑑於該案諸多部分仍待解，包括具體的產學合作規畫、是否評估大樓將如何影響整體客家學院所在六張犁聚落地景及生態？建築及企業進駐造成的破壞並不可逆。

學生會強調，因校方過往產學合作負面經驗，如台南校區有企業再次出租他用影響校內師生做實驗的事件，至今學校並未對此提出檢討方案。因此學生會提出具體5點訴求，請校方務必多顧及全校20個學院師生審慎評估、盡責回應待解之問題和質疑、並以更高標準檢視產學合作品質，及其對師生和涉及文資保護的影響。

學生會表示，不論此案後續有無繼續推進，建請校方務必於1個月內盡速針對陽明交大產學合作產出全面檢討報告，並在任何產學合作涉及企業捐建建物時，先行邀請所有相關團體討論及評估，達成共識後方能再行推動。

學生會5大訴求：

1.校園民主與程序正義：

高等教育是民主素養養成的基石。該案牽連眾多學院及全校學生，因此要求校方體現民主價值，於該案定案前徵詢各有關學院及學生自治團體之同意。

2.充分溝通與多元價值：

要求校方於繼續推動本案或涉及捐建大樓、產學合作等相關提案前，應對師生舉辦公聽會，廣納各方意見納入規劃，並重校園多元價值。

3.產學合作應寧缺勿濫：

大學以教育為本，應拒絕只有「產」而沒有「學」的合作。要求校方先行檢討過往產學合作負面經驗，提出具體有效解決方案，並以更高標準審慎檢視未來產學合作方向及內容。

當校與院對發展方向有歧異時，校方作為資源的導入者及守門員應尋找更加合適的產業，並更多的納入在學習現場的師生之意見。學校不應以產業的規劃照單全收，才能真正落實有品質的產「學」合作。

4.文資保存與人文教育：

該開發案位於歷史建物所在地，涉及客家文資保存。要求校方提供不會占用歷史建物所在地之開發方案，尊重捐贈祖產予縣政府供學校興學之原地主、及客委會等有關人士與單位之意見。

5.學校應本於全體學生需求：

學生是大學的主體，然而學校尚未向全校學生交代該案如何滿足相關學院學生之需求（如同校方所提事涉AI應用及科技業）。因此要求校方承諾，往後在契約中確實約束任何捐建之大樓盡量用於學校學生窘迫之教學、研究或住宿使用。並於未來成立有學生代表之工作小組進行規劃討論，充分納入學生意見。