打破傳統印象 專精電力、生醫材料2工程教授獲獎
中國工程師學會是國內歷史最悠久、最具規模的工程學術單位，學會公布今年度「傑出工程教授獎」獲獎名單，十位得獎者除來自中原大學的電機系洪穎怡與化工系張雍，其餘獲獎教授均來自國立大學，該獎項歷年來得獎者幾乎全為國立大學教授，中原大學不僅是全國私立大學唯一獲獎學校，更有2位教授同時上榜。
中原大學電機系終身特聘教授洪穎怡目前兼任中原大學副校長及研發長，獲獎無數，在厚實研發能量與領導學術創新、協助產業發展與訂定規範標準、深化境外合作與活躍國際活動等方面有卓越績效。近5年主持計畫共21件，並協助華新麗華公司研發智慧電纜、協助台電修訂規範標準，同時也是台電「電力交易平台專家諮詢小組」及「電力系統穩定度與可靠度改善小組」諮詢委員。
中原大學化工系特聘教授張雍兼任中原大學產學營運處產學長及校級薄膜技術研發中心主任，積極促進學術研究與產業應用的整合，並在多個專業學會擔任重要職務，推動化學工程及生醫材料的教育與研究，厚植台灣未來工程產業人才培育。不僅在學術界及產業界展現卓越的領導力，也對社會健康照護貢獻良多。
張雍在化學與生醫工程領域有重要影響力，開創仿生雙離子材料、智能型高分子薄膜應用於糖尿病傷口癒合，及高分子生醫薄膜系統提高輸血安全等創新研究。不僅推進了生化分離工程與高階醫療器材的發展，前瞻技術的突破成果也為臨床醫療提供更有效的解決方案，曾榮獲行政院「傑出科技貢獻獎」及國科會「傑出研究獎」等殊榮。
中原大學表示，洪穎怡與張雍在學術研究上的表現獲得國際認可，連年榮登美國史丹佛大學團隊公布的「全球前2%頂尖科學家榜單」，且大學教育均在中原大學完成，如今在母校貢獻所學培育後進。
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