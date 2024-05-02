快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

女上士休假斜槓車手遭逮 資通電軍指揮部：若查實予以汰除

打破傳統印象 專精電力、生醫材料2工程教授獲獎

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中原大學化工系特聘教授張雍榮獲中國工程師學會今年度「傑出工程教授獎」。圖／中原大學提供
中原大學化工系特聘教授張雍榮獲中國工程師學會今年度「傑出工程教授獎」。圖／中原大學提供

中國工程師學會是國內歷史最悠久、最具規模的工程學術單位，學會公布今年度「傑出工程教授獎」獲獎名單，十位得獎者除來自中原大學的電機系洪穎怡與化工系張雍，其餘獲獎教授均來自國立大學，該獎項歷年來得獎者幾乎全為國立大學教授，中原大學不僅是全國私立大學唯一獲獎學校，更有2位教授同時上榜。

中原大學電機系終身特聘教授洪穎怡目前兼任中原大學副校長及研發長，獲獎無數，在厚實研發能量與領導學術創新、協助產業發展與訂定規範標準、深化境外合作與活躍國際活動等方面有卓越績效。近5年主持計畫共21件，並協助華新麗華公司研發智慧電纜、協助台電修訂規範標準，同時也是台電「電力交易平台專家諮詢小組」及「電力系統穩定度與可靠度改善小組」諮詢委員。

中原大學化工系特聘教授張雍兼任中原大學產學營運處產學長及校級薄膜技術研發中心主任，積極促進學術研究與產業應用的整合，並在多個專業學會擔任重要職務，推動化學工程及生醫材料的教育與研究，厚植台灣未來工程產業人才培育。不僅在學術界及產業界展現卓越的領導力，也對社會健康照護貢獻良多。

張雍在化學與生醫工程領域有重要影響力，開創仿生雙離子材料、智能型高分子薄膜應用於糖尿病傷口癒合，及高分子生醫薄膜系統提高輸血安全等創新研究。不僅推進了生化分離工程與高階醫療器材的發展，前瞻技術的突破成果也為臨床醫療提供更有效的解決方案，曾榮獲行政院「傑出科技貢獻獎」及國科會「傑出研究獎」等殊榮。

中原大學表示，洪穎怡與張雍在學術研究上的表現獲得國際認可，連年榮登美國史丹佛大學團隊公布的「全球前2%頂尖科學家榜單」，且大學教育均在中原大學完成，如今在母校貢獻所學培育後進。

中原大學電機系終身特聘教授洪穎怡榮獲中國工程師學會今年度「傑出工程教授獎」。圖／中原大學提供
中原大學電機系終身特聘教授洪穎怡榮獲中國工程師學會今年度「傑出工程教授獎」。圖／中原大學提供

中原大學

延伸閱讀

中央撥補台電1千億 桃園張善政：好事，但非長久之計

苗縣警局重建經費暴增一倍 鍾東錦「喊話」盼總統支持

核三廠除役將變身太陽光電場 恆春鎮代要求做好水保避免汙染

鐵路高架化遇遺恐耽誤進度？ 鐵道局：已排除影響

相關新聞

靜宜食營系成果展學生研發產品 銀髮族輕食料理健康營養

靜宜食品營養學系成果展今天登場，學生研發番紅花啤酒、黃金果酒，研究出芹菜含活性成分「瑟單酸內脂」具抗氧化及抗發炎活性，有...

嘉大遷粉蝶漫天飛舞 點綴校園夢幻又浪漫

嘉義大學蘭潭校區與蘭潭風景區比鄰，同時也是蘭潭後山步道的入口之一，環境優美，動植物生態非常豐富，觀察紀錄蛾、蝴蝶就有18...

不要跟風、瞎起哄 高承恕「小步快跑」讓逢甲走向獨特

少子女化，加上國際搶才，台灣高教情勢嚴峻，私校在高教體系中經營難度更高，該如何走出一條獨特的道路？逢甲大學校長王葳、董事...

教授1年可收14生 台大國發所挨批

台大去年通過「精進學位論文品質實施辦法」，要求各系所規範教授可指導研究生人數、論文比對相似度標準等，系所近期陸續公布相關...

台東大學一臂之力募款助清寒生 收最大單筆捐贈50萬

台東大學募款小組為扶持弱勢學生，發起「一臂之力」協力獎助學金專案，迄今1個多月有20人次響應，最大單筆達50萬元、募款近...

兒時猛上5種才藝班 她長大後悔：父母投資我不如買股票

許多家長在正規義務教育之外，還會安排子女上各種才藝課。一名女網友昨(30)日在Dcard上以「花爸媽很多才藝費和錢，好後悔」為題，敘述自己在兒時猛學5種才藝課、長大卻後悔的心情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。