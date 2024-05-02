政大發表EDI宣言 將建構公平、多元、共容校園

政治大學今天發表EDI策略宣言，校長李蔡彥承諾將建構公平、多元、共容的校園，政大未來也將設立EDI推動委員會，以具體行動建構「易地愛」（EDI）的校園。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大校內成員來自世界5大洲、80多國，本地成員也包含原住民、漢人與新住民等不同族群，文化多樣性已是不爭的事實，政大作為以人文社會領域為特色的大學，有責任建構公平、多元、共容（Equity,Diversity & Inclusion,EDI）的典範校園。

政大校長李蔡彥提到，隨著時代演化，不同的族群將不斷被創造出來，大家應該珍惜族群的多樣化，瞭解生命的獨特性，尊重差異，但無分別心，易地而處，只有同理心，政大也將致力於建構「易地愛」（EDI）校園。

政治大學副校長詹志禹說明，EDI是民主世界的大學校園趨勢，歐洲研究型大學聯盟也曾於2019年聯合發表EDI宣言，建構EDI有助於校園深化文化民主、促進社會流動、提升教職員生的多元文化素養，還能幫助國家和社會促進不同群體的對話，降低偏見和微歧視。

為建構EDI校園，詹志禹表示，政大會從招生、制度、硬體、產學、學術、資源、課程等7大面向推動，例如政大將設立EDI推動委員會，針對不同群體或不同重點，推動EDI政策；也會提升弱勢學生入學比例、建構性別友善宿舍與廁所，並透過課程提升EDI素養，以消弭歧視。

政大指出，建構EDI校園是件重大的文化營建工程，也是每個人的責任，政大邀請大家參與共識凝聚，並在研究發展、人才選擇、課程教學、學習活動、互動關係、結構制度、空間設計、文化氛圍等各方面共同努力。