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陽明交大竹北蓋商辦惹議 校方：達共識前不續推

中央社／ 台北2日電

陽明交大客家學院師生發起連署，反對竹北六家校區興建商辦。校方今天聲明「在達最大共識前，不會繼續推進行政作業」。教育部長潘文忠也呼籲，須完善校內溝通程序。

陽明交通大學客家學院師生4月28日發布新聞稿，指校方與群聯電子擬以產學合作之名，在客家學院所在的竹北六家校區興建辦公大樓，涉及古老聚落與文化資產保護價值，師生嚴正反對校方以產學合作之名興建商辦大樓。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠報告「偏遠地區學校教育發展條例施行迄今之成效及檢討」專題報告，民進黨籍立委陳培瑜質詢時指出，陽明交大美其名說是產學合作，卻有幫廠商「獵地」的可能。

陳培瑜表示，陽明交大的爭議在於沒有公開透明、經過校園民主討論。大學推動產學合作，不該犧牲主體性，應分辨哪些是「需要」，哪些是「想要」。

對此，潘文忠表示，產學合作等相關合作計畫，仍要以教學優先。目前瞭解，陽明交大六家校區案，目前校內意見分歧，校長林奇宏已公開承諾會持續溝通，如果校內沒形成共識，就不會往這個方向推動。

潘文忠也提到，六家校區案屬重大事項，依法一定要經過校務會議議決，教育部會密切注意。針對立委呼籲限制校園土地建物不得作為生產基地出租、抵押、變賣標的，潘文忠承諾會在3個月內收集各界意見、回覆立法院。

陽明交大師生昨天晚間發布新聞稿，強調已獲得3600份以上連署，校長應公開撤除此案，並拒絕校方「漠視客家主體、違背校園民主」的溝通，六家校區應以聚落群的方式區塊保存，而不是只有保留古蹟建築物。

陽明交大校方今天上午發布聲明指出，充分理解尊重各界對客家文化學院的規劃意見，將持續與相關單位及人員溝通。目前規劃案仍在構想階段，尚未形成執行方案，「在達成最大共識前，不會繼續推進行政作業」。

聲明指出，陽明交大歡迎各界透過意見溝通交流方式，持續給予有助六家校區發展的建議。校方將以最大誠意與關心六家校區與客家文化資產各界賢達，共同致力於校區永續發展。

客家文化 潘文忠 陽明交大

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