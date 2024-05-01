快訊

創校121年…如今學生僅207名 「這所學校」虧損嚴重決定停招

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 總統府：黃國昌言論非事實

陽明交大六家校區擬蓋商辦 客委會籲保存

中央社／ 台北1日電
圖為陽明交大。圖／聯合報系資料照片
圖為陽明交大。圖／聯合報系資料照片

媒體報導，陽明交大擬將竹北六家校區改興建為商辦大樓。客委會今天說，此地具備客家古蹟保存再利用的教育意義，籲陽明交大保存，也建議竹縣將街廓範圍納都市計畫文化保存區。

媒體報導，國立陽明交通大學校務基金管理委員會議與校務發展委員會議，通過位於竹北六家校區的客家學院興建商辦大樓案，引發師生反彈。

客家委員會今天發布新聞稿表示，陽明交大六家校區對於新竹縣竹北發展具有相當重要的地方歷史記憶地位及客家文化傳承意義，也是客家文資保存與再利用的具體實踐，籲請陽明交大尊重難得保存下來的客庄空間紋理與文化資產的整體環境，也建議新竹縣政府將此街廓範圍納入都市計畫文化保存區。

客委會主委楊長鎮表示，文資保存不只是文資本體，還包括文資所連結的周邊生活環境，六張犁聚落當年保留作為交通大學客家學院用地，具備客家古蹟保存再利用的教育指標意義。

楊長鎮提到，期盼陽明交大能秉持在此設立客家學院的初衷，在兼顧客家文化保存及學校經營利益前提下，共同討論並重新檢討妥適的開發方案，讓此案能在開發與保存客家文化方面，共創雙贏的局面。

客委會指出，陽明交大六家校區本為六張犁聚落客庄傳統建築群，民國88年全區因竹北高鐵特定區開發，開發過程經過在地居民與文史工作者積極奔走，劃定為竹北六家民俗公園，其中包括問禮堂、林家祠、小問禮堂、大夫第、忠孝堂等古蹟，與新瓦屋客家文化保存區都是見證客家先民在此墾拓的重要文化資產。

客委會說，此後陽明交大在民俗公園內設立客家學院，成為國內唯一客家學術研究機構與客庄古蹟結合的優質範例。

客委會 客家文化 陽明交大

延伸閱讀

陽明交大竹北校區擁古蹟群 縣立實驗高中另覓他處

六家校區富歷史意義 陽明交大師生控校方低價租群聯電子

補助拍「中壢事件」國片惹議 楊長鎮反指藍營是要內容審查

【重磅快評】客委會換手豪撒千萬 還要「栽贓」藍委？

相關新聞

台東大學一臂之力募款助清寒生 收最大單筆捐贈50萬

台東大學募款小組為扶持弱勢學生，發起「一臂之力」協力獎助學金專案，迄今1個多月有20人次響應，最大單筆達50萬元、募款近...

兒時猛上5種才藝班 她長大後悔：父母投資我不如買股票

許多家長在正規義務教育之外，還會安排子女上各種才藝課。一名女網友昨(30)日在Dcard上以「花爸媽很多才藝費和錢，好後悔」為題，敘述自己在兒時猛學5種才藝課、長大卻後悔的心情。

「戴太陽眼鏡還是認得出你」公車司機看管中閔一眼哈哈大笑 兩人合影存證

台大前校長管中閔昨天在臉書PO出生活趣事，他表示，昨天上午他搭公車去學校，司機看到他就大笑三聲，「真的是哈哈大笑」，兩人...

私校突圍／高教吃大鍋飯曾禁用「頂大」兩字 董事會治理如何走向興利？

台灣高教情勢嚴峻，私校在高教體系中經營難度更高。大學董事會是私立學校最高的決策單位，但私校董事會紛爭時有所聞，輕者影響學校聲譽，重者導致學校快速衰敗；學界指出，教育部用一大堆制度「防弊」，不可能「興利」，如何讓董事會不刪學校提出的預算，還會再加碼？有私大校長指出關鍵兩字。

增進教學研究合作 政大成立台灣首座立陶宛中心

國立政治大學校長李蔡彥近日訪問立陶宛，與維陶瑪納大學（Vytautas Magnus University）簽署合作備忘...

古蹟群旁蓋「群聯電子大樓」掀師生抗議 陽明交大校長澄清

陽明交大六家校區傳將在古蹟群旁興建「群聯電子大樓」，引發師生不滿連署抗議學校在古蹟旁蓋商辦，校長林奇宏今受訪澄清，絕不是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。