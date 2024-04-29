六家校區富歷史意義 陽明交大師生控校方低價租群聯電子

陽明交通大學客家學院師生指出，校方將把竹北六家校區七成面積租給群聯電子，但該校區是六家古厝群，是保存較完好的文化聚落，還是林氏家族以保存文化為旨贈予學校的土地。師生痛批校方罔顧歷史過程，在缺乏程序正當性的情況下通過此案。

包含陽交大客家學院人文社會學系副教授羅烈師、林秀幸在內，客家學院師生昨晚發布新聞稿，指出陽明交大校方為替群聯電子解決該企業辦公室四散竹北、且租金昂貴之慮，以產學合作之名，在客家學院所在的竹北六家校區興建辦公大樓。

客家學院師生指出，校方以40年為期，企業具有70%面積優先使用權並繳納租金給學校，30%面積則由陽明交通大學使用。但竹北六家校區名義上為交大校地，實則為六家古厝群，這個聚落見證台灣農村從農業、農工混合、工商到都會化，同時也是保存相對完好的文化聚落與水圳保護區。且此校區是在高鐵特區土地徵收時，林氏家族以保存客家文化及鼓勵教育為旨，經由縣政府以象徵性價格贈予交大的。

客家學院師生指控，校方罔顧此歷史過程與文化責任，以產學合作之名毀棄承諾，強推與企業合建大樓。且校方未事先與客家學院師生取得共識，並評估周邊文化資產及環境影響與學生交通出入安全，以遠低於市價的價格將此特殊校地交予群聯使用，可見頂尖大學為獲取校務基金及資源挹注，接受高科技企業主導，以產學合作為名、實則掏空大學自主。

客家學院師生指出，校方在明知學院諸多老師強力反對的情況下，又同時於校務基金管理委員會議與校務發展委員會議通過此案。基於守護文化資產之承諾，以及維護大學自主、校園民主之精神，客家學院師生對此案的程序正當性表達強烈質疑。