碩博合開課遭限 大學：被當幼兒園

教育部日前陸續到公私立大學舉辦政策宣導說明會，要求學校不得「跨部、跨學制、跨系科或跨年級合併授課」，並列為檢核指標，引發學界熱議。學校質疑，基於人事成本、學生數考量，碩博合開課程是研究所行之有年的狀況，就連台大都有碩博合開課程，不滿教育部把大學當幼兒園管。

有私立學校教授表示，部分學校博士生少，不可能因少數人開出大量的課，碩博班課程合開是慣例，連國外都是常態，教育部什麼都要管，「當我們幼兒園？」

也有公立學校教授指出，學校也在想應對方式，鼓勵碩士上修評估會是可行方法，如將課程開在博班，讓碩士生上修，但博班至少需有一人修課，且要將博士生可用時間納入開課考量。

中正大學副校長詹盛如則分析，碩博課程分開的好處在於可優化生師比，並鼓勵學校在財務許可狀況下多聘教師；碩博合開對學生也有好處，可彼此激盪，博士生也能帶領碩士生做實驗，教授教學也能更多元化。

暨南大學校長武東星表示，教育部初衷應是希望學系既創設博士班就要有一定開課量，每個學制都應保障受教權，因此要求合理分配。

詹盛如表示，若是預警學校或已查有事證，認定實際開課情形已損害學生受教權等狀況，教育部可代位監督維護學生受教權益；若無，則有違背注意事項和大學自主的疑慮。