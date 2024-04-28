聽新聞
test
0:00 / 0:00

碩博合開課遭限 大學：被當幼兒園

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部日前陸續到公私立大學舉辦政策宣導說明會，要求學校不得「跨部、跨學制、跨系科或跨年級合併授課」，並列為檢核指標，引發學界熱議。學校質疑，基於人事成本、學生數考量，碩博合開課程是研究所行之有年的狀況，就連台大都有碩博合開課程，不滿教育部把大學當幼兒園管。

有私立學校教授表示，部分學校博士生少，不可能因少數人開出大量的課，碩博班課程合開是慣例，連國外都是常態，教育部什麼都要管，「當我們幼兒園？」

也有公立學校教授指出，學校也在想應對方式，鼓勵碩士上修評估會是可行方法，如將課程開在博班，讓碩士生上修，但博班至少需有一人修課，且要將博士生可用時間納入開課考量。

中正大學副校長詹盛如則分析，碩博課程分開的好處在於可優化生師比，並鼓勵學校在財務許可狀況下多聘教師；碩博合開對學生也有好處，可彼此激盪，博士生也能帶領碩士生做實驗，教授教學也能更多元化。

暨南大學校長武東星表示，教育部初衷應是希望學系既創設博士班就要有一定開課量，每個學制都應保障受教權，因此要求合理分配。

詹盛如表示，若是預警學校或已查有事證，認定實際開課情形已損害學生受教權等狀況，教育部可代位監督維護學生受教權益；若無，則有違背注意事項和大學自主的疑慮。

幼兒園 教育部 財務

延伸閱讀

教部限縮「碩博合開課」引不滿 教團籲說清楚：何為「不當」合併授課？

研究所「碩博合開課」突遭教部縮限 大學教授不滿：當我們幼兒園？

全美各地高校師生支持巴勒斯坦 有意扎營直到訴求得到滿足

陸清華大學成立AI學院 在台灣成長的姚期智為首任院長

相關新聞

喊進步1秒贊助人捐100 清大校長高為元路跑籌募校內運動發展基金

國立清華大學校慶環校路跑今天登場，校長高為元賽前發願若成績每進步1秒，贊助人就捐至少新台幣100元給清華運動發展基金，他...

教部禁「不當併課」 教團籲定義

教育部設有檢核指標，近期要求大學不得「跨部、跨學制、跨系科或跨年級合併授課」，被認為欲規範行之有年的碩博班合開課程，引發...

碩博合開課遭限 大學：被當幼兒園

教育部日前陸續到公私立大學舉辦政策宣導說明會，要求學校不得「跨部、跨學制、跨系科或跨年級合併授課」，並列為檢核指標，引發...

十年磨一劍 台師大製作「野性濕地」紀錄片獲國際大獎

國科會補助國立台灣師範大學，由永續管理與環境教育研究所教授方偉達製作生態紀錄片《野性濕地》，並由生態導演馮振隆歷經10年...

嶺南畫派宗師歐豪年辭世 管中閔不捨：祝願逍遙天上 繼續瀟灑作畫

嶺南畫派宗師歐豪年25日辭世，享耆壽90歲。台大前校長管中閔今天在臉書發文，他表示，昨晚才驚聞歐豪年老師辭世的消息，而他...

聯手企業家開大師課程！大同大學校友盧明光：盼培養「受歡迎畢業生」

大同大學電機系校友、中美晶榮譽董事長盧明光宣布，9月將在大同開設「大師課程」，聯手國內各產業的企業家擔任教師，傳授實務經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。