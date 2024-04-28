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教部禁「不當併課」 教團籲定義

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部設有檢核指標，近期要求大學不得「跨部、跨學制、跨系科或跨年級合併授課」，被認為欲規範行之有年的碩博班合開課程，引發教師不滿。教團指出，近年部分學校確實有不當合併授課的問題，但何為「不當」樣態教育部應說清楚，才不至於矯枉過正。

根據監察院調查報告，已退場的台灣觀光學院過去確實曾發生不當合併授課問題，該校將觀光餐旅系五專二年級「觀光英文會話（一）」與三年級「觀光英文與會話（三）」合併，皆由某專案助理教授於周二同時段授課。

高教工會組織部主任林柏儀指出，部分學校曾發生不當合併授課的問題，如讓大一到大四生一起修讀一堂必修課，顯然是為省成本，而非基於教育專業判斷，但碩博合開是大學常見狀況，合規的碩博合開課程應另外提出、給予核准。

私校工會副理事長尤榮輝則表示，合併授課有多種樣態，何為「不當」不能一概而論，教育部若強行規定恐造成困擾，建議教育部查核不當合併授課，應更仔細分別何為「不當合併」，才不致矯枉過正、引發爭議。

教育部表示，於今年三月辦理宣導說明會時，依查核指標逐項說明辦理注意事項，含括外國學生招生作業、課程規畫與實施等，讓學校能自行檢視並優化改善。

教育部 會話 英文

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