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大同大學邀企業家當講師 為即將畢業生打造課程

中央社／ 台北27日電

大學畢業生面對職場，難免惶恐不安，大同大學獲得校友、中美晶榮譽董事長盧明光等人協助設立「大師課程」，邀請企業家當講師，分享實務經驗、業界趨勢，幫新鮮人做好準備。

大同大學今天舉辦校友大會，電機系校友盧明光說明將協助學校設立「大師課程」，今年9月開始上課，預計一年有30堂課，聯手國內各產業的企業家擔任教師，傳授實務經驗、業界趨勢，也包含企業倫理、工作態度等實用知識。

「這是含金量超高的學分，要打造受歡迎的畢業生。」盧明光表示，上述課程是為即將就業的大學4年級和研究所學生量身打造，目的是讓學生對產業有一定的了解，在工作面試或是心態都做好準備。

盧明光表示，大同大學學生除了理工專業外，對金融、企業管理等也都要涉獵，因此大師課程將邀請各領域企業家擔任講師，希望學生把握學習機會，認真看待這2個學分，任意蹺課、缺席，就不能繼續上課。

對於即將進入大學的新生，盧明光也建議：「態度最重要，只想玩就不用來讀大同了。」希望學生在學期間好好運用校內資源。

大同大學 新鮮人 面試

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