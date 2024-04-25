大突破！興大研究台灣家白蟻與入侵種白蟻 台中發現雜交族群

國立中興大學今天公布，研究團隊發現造成嚴重經濟損失的台灣家白蟻及入侵種格斯特家白蟻，在台灣台中的自然環境中，已有混種雜交白蟻存在，這是白蟻研究一大突破。

中興大學今天舉辦研究成果發表會，會中公布中興大學昆蟲學系教授李後鋒研究團隊，與慈濟大學、美國佛羅里達大學跨國跨校合作，透過野外調查與分子生物技術，證實在台灣自然環境中，已經有混種雜交白蟻存在。

李後鋒說明，台灣家白蟻是台灣的原生種，格斯特家白蟻則屬於入侵種，最早在台灣的紀錄可追溯到1911年；這兩種物種分布的區域有很明確的地理區隔，在自然狀態下不會相遇。

李後鋒表示，由於人類頻繁跨國移動，白蟻漸漸透過船隻，傳播到不屬於牠們原生地的區域，成為入侵種，每年在世界各地總計造成高達數百億美元的經濟損失；還有人為活動介入，也使得台灣家白蟻和格斯特家白蟻在自然環境中產生相遇機會。

由於美國佛羅里達大學之前已經在實驗室內，證實兩種白蟻可以雜交產生後代，李後鋒說，於是台灣團隊進一步探討，實驗室內雜交現象，在野外是否會發生，以及是否能在野外順利存活。

李後鋒解釋，這兩種白蟻在台灣重疊分布的時間，至少超過100年，是全世界最有可能在野外觀察到雜交白蟻的地區；藉由全台公民科學家協助，研究團隊透過民眾與防治業者多年來提供的樣本，找到兩種白蟻重疊分布比例最高地點，分別在台中、雲林與嘉義。

研究團隊將採集到的白蟻進行分類鑑定，確認在台灣家白蟻及格斯特家白蟻之外，確實有形態不同第三群白蟻，也就是雜交白蟻，發現地點都在台中；且雜交白蟻不僅可在野外存活，甚至還可再和台灣家白蟻或格斯特家白蟻交配，產生後代。

李後鋒認為，台灣透過野外調查，發現雜交白蟻存在，不僅能作為過往實驗室研究結果證據，也是白蟻研究一大突破。