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華梵推生命設計週 學生挑戰大型壁畫、台灣踏查

中央社／ 台北25日電
華梵大學25日表示，本週為「生命設計週」，全校停課1週，鼓勵學生設計生命體驗活動，進而發現學習的目的和意義，有學生體驗攀樹，學習求生技能。（華梵提供）
華梵大學25日表示，本週為「生命設計週」，全校停課1週，鼓勵學生設計生命體驗活動，進而發現學習的目的和意義，有學生體驗攀樹，學習求生技能。（華梵提供）

華梵大學訂本週為「生命設計週」，全校停課1週。有學生挑戰戒除手機成癮、創作大型壁畫、體驗攀樹，也有港生規劃前往台灣各地拍攝，製作台灣踏查繪本。

華梵大學今天發布新聞稿指出，校方自112學年起，將每學期第10週訂為「生命設計週」，於去年11月首次試辦，大學部各科系停課，鼓勵學生設計生命體驗活動；這學期更擴及研究所，4月22至26日全校停課，僅假日碩專班正常上課。

華梵大學校長林從一表示，希望學生利用學期空檔好好沉澱自己，因此讓學生上課9週後，停課1週，鼓勵學生嘗試設計生命體驗活動，進而發現學習的目的和意義；停課並非放假，生命設計週的執行方案都會結合導師機制，事前給予訪談，事後積極回饋輔導。

歷經上學期試辦後，華梵大學這學期生命設計週規劃3種執行方案，包括鼓勵學生自主設計生命體驗活動，或是選擇學校教師推出的工作坊，如攀樹挑戰等，另外還新增更具挑戰性的「進階版」方案，讓學生自己構思「生命設計與實踐專題」學習計畫書，申請後經輔導、執行、考評通過，可獲通識2學分。

華梵大學智慧生活設計系學生李翊愷本來有嚴重的手機成癮問題，上學期參加生命設計週勇氣工作坊後，已減輕症狀，這學期更將Dcard等社交軟體和遊戲軟體斷然刪除，空出更多時間在圖書館享受讀書樂趣，更想挑戰自學吉他。

華梵大學佛教藝術系學生梁錦燕分享，自己原本非常害怕死亡，連經過醫院門口都會軟腳，上學期生命設計週在老師建議下，跑到亡者家中助念誦經，終於戰勝死亡的恐懼；這週她也心無旁騖地繪製藥師佛大型壁畫，從設計草圖、構圖、起稿、勾勒到上色部自己完成，「希望生命能更加佛光普照，芸芸眾生平安健康。」

華梵大學美術與文創系香港學生莫曉彤則規劃「生命設計與實踐專題」，將前往大甲鎮瀾宮、九份、野柳等地踏查，拍攝自然環境、宗教藝術、台灣街道，再繪製插畫，搭配文章做成「我的台灣踏查繪本」，向師生分享香港人眼中的台灣。

華梵大學

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