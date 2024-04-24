不遠千里 ！MSC地中海郵輪公司跨海金大招募人才

跨越半個地球、義大利MSC地中海郵輪公司昨天到國立金門大學舉辦一場特別的學生實習及就業宣講會，將提供金大生獨一無二的實習機會以及職業發展途徑。MSC地中海郵輪公司的全球招聘經理MR RYAN及Ernesto兩人，親自來金主持此次宣講會，作為多年來在全球郵輪領域內享負盛名的人力資源專家-MR RYAN親切地與金大學生們分享他豐富的行業經驗和見解，大受學生歡迎。

MR RYAN不僅為學生們介紹MSC地中海郵輪公司的企業文化、工作環境和職業發展機會，還將詳細說明如何申請實習和全職職位，幫助學生們更好地了解並準備進入旅遊和郵輪行業，值得一提的是，MSC地中海郵輪公司提供的職位不僅限於酒店運營部門，還包括IT、人事、遊客娛樂部、運動健身部、兒童看護等多種職位，適合各學科的同學，這表示無論學生們的專業背景或興趣所在，都有機會在MSC地中海郵輪公司找到適合自己的職業道路。

MSC公司代表招聘經理Ernesto也與學生面對面交流，分享從業經驗，並提供求職和職業發展的建議，讓學生有機會直接向MR RYAN以及其他MSC地中海郵輪公司的工作人員提問，深入了解行業知識和職業技能要求。除了職業發展機會的介紹外，還提供實習申請的具體指導，幫助有意向的學生了解申請流程、準備材料和面試技巧。

國立金門大學就業輔導暨校友服務中心主任董燊表示，金門大學的學生們對此次宣講會表現出了濃厚的興趣，許多人期待通過此次機會獲得實習和就業的機會，金大也高度評價此次活動，認為這不僅能夠為學生們提供接觸頂尖企業的機會，還能夠增強學生對於國際旅遊業的認識和理解。