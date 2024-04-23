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校長兼種花！高醫大70周年 校園百株玫瑰都是他親手種下

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高醫大校長楊俊毓去年11月起開始在校園中一隅種植玫瑰。圖／高醫大提供
高醫大校長楊俊毓去年11月起開始在校園中一隅種植玫瑰。圖／高醫大提供

校長兼種花！高雄醫學大學校園新景點是一片「玫瑰園」，園內100株玫瑰全都是由校長楊俊毓一株株親手種下。他笑稱自己是「臨老入花叢」，到了這年紀才開始「拈花惹草」，也希望藉由草木花朵的枯榮有時，跟學生和教職員傳達生命教育的理念。

去年11月開始高醫大校園一隅，常有一名園丁拿著鋤頭翻土種植玫瑰，仔細一看竟是校長楊俊毓。從最初3株到現在滿園100株，玫瑰園已成為高醫大最美的角落；他也請人將一張雙人鑄鐵椅打造成「情人雅座」，讓師生能悠閒坐著欣賞玫瑰。

楊俊毓說，在學校種花是希望營造具特色的美感校園，為校園注入更多藝術人文氣息，培養師生對美的感受力。醫生養成過程中要學習生命教育，花草盛衰過程能體會生命的無常，這是想傳達給學生的生命教育內涵，在自然中領悟人生哲學。

今年高醫大邁入70周年，他原本目標是種植70株玫瑰，後來決定增加到99株，象徵對高醫的愛「長長久久」；另外還有一株以盆栽種在花園旁，合計99+1株代表「百分百的愛」。他說，這是對任教38年的高醫大最深情的告白。

22日楊俊毓以「萬紫千紅總是春－閒談玫瑰園建置與校園美化」為題演講，與師生們分享他打造玫瑰園的心得感想。他也以龔自珍《己亥雜詩》裡的「落紅不是無情物，化作春泥更護花」，表達他內心的體悟。

高醫大校長楊俊毓（左）去年11月起開始在校園中一隅種植玫瑰，印度籍學生看到也主動來幫忙。圖／高醫大提供
高醫大校長楊俊毓（左）去年11月起開始在校園中一隅種植玫瑰，印度籍學生看到也主動來幫忙。圖／高醫大提供
高醫大校長楊俊毓在校園中一隅種植玫瑰，特別挑選各式不同品種。圖／高醫大提供
高醫大校長楊俊毓在校園中一隅種植玫瑰，特別挑選各式不同品種。圖／高醫大提供
高醫大校長楊俊毓在校園中一隅種植玫瑰，特別挑選各式不同品種。圖／高醫大提供
高醫大校長楊俊毓在校園中一隅種植玫瑰，特別挑選各式不同品種。圖／高醫大提供

校園 高醫

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