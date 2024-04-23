快訊

資深員工爆…開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

午夜地震頻頻 防災專家：睡覺震醒千萬別跑到桌下躲

全台餘震不斷！「地震包」準備好了嗎？盤點該帶啥、平常放哪、多久更新1次

鄭英耀率隊訪美國 中山大學與4校簽訂MOU

中央社／ 高雄23日電

國立中山大學校長鄭英耀率隊赴美國，與美國4所大學簽訂MOU，聚焦化學、高分子、材料、工程及商業金融領域合作。

中山大學今天發布新聞稿指出，為強化國際連結與合作交流，培育更多國際化科技人才，中山大學與俄亥俄州凱斯西儲大學、艾克朗大學、紐澤西州立羅格斯大學及紐約市立大學柏魯克學院等4所大學締結。

中山大學指出，此行在美國4所大學建立了重要的合作夥伴關係，提供學生至美國名校的教育機會，也是多年來推動國際合作的具體展現。依循學校「3+2學碩士協議」模式，中山大學生可以就讀3年後，至美國大學進行2年學習，5年即獲得中山大學士及美國大學碩士學位。

中山大學此行聚焦於化學、高分子、材料、工程及商業金融領域合作，為學生爭取更多獲得美國知名大學碩士學位與跨國交流的機會。鄭英耀表示，國際化為學校一直以來努力的方向，近年來積極推動國際合作象徵中山對教育和學術的承諾。

中山大學在2021年獲教育部選為雙語標竿大學，並開設首批大學部英語專班，包含理、工學院所有大學部科系等11學系加入。中山大學指出，英語專班加速中山與國外知名大學雙聯學位合作，特別是在STEM領域，為中山學生爭取赴國外名校進修學位的機會與優惠。

中山大學表示，凱斯西儲大學為俄亥俄州克里夫蘭市的研究型私立大學，中山大學與其簽署化學、生物化學及相關領域的3+2學碩士協議，學生可於大4至凱斯西儲大學進行2年學習取得碩士學位。此次出訪再與工程、金融及管理領域相關主管與教授進行討論，並正式簽署全校性合作備忘錄（MOU），以確立合作意向。

根據中山大學新聞稿，艾克朗大學是以科學、技術、工程及數學4類學科（STEM）為主的學校，於高分子研究領域執世界牛耳。中山大學機電與材光系於2022年與艾克朗大學即簽署高分子領域3+2學碩士的合作協議。

此外，中山大學與羅格斯大學在工程相關領域現已有合作，此行2校工學院正式簽署涵蓋電機、機電、材料、資工和光電工程領域的3+2學碩士協議，並建立全校性MOU，促進跨學科的合作，此次訪問啟動化學領域合作的討論。

紐約市立大學柏魯克學院以商學院著稱，財務工程居世界領先地位。中山大學2023年與柏魯克學院已簽署共同聲明，建立2校正式合作關係，並展開金融學院學生暑期紐約遊學計畫的安排。

中山大學 材料 美國

延伸閱讀

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

【重磅快評】信賴內閣不信蔡 新潮男孩取代小英男孩

傳衛福部前部長陳時中接政務委員？本人四字回應

教育部長潘文忠曝卸任後最想做的事 指鄭英耀具歷練有熱誠

相關新聞

推 ESG 浪潮 鋒形科技與中國文化大學勞動系簽訂產學合作備忘錄

「勞工權益維護」近年來已成為企業提升 ESG 績效與推動永續經營的重要指標，雲端人資系統領導廠商鋒形科技23日宣佈，與中...

中興大學黃春明週起跑 將頒發名譽文學博士學位

國立中興大學22至26日舉辦「黃春明週」，除舉辦學術研討會，23日將頒發名譽文學博士學位給黃春明。黃春明也勉勵學子，人生...

假的？暨大生怨4小時打的報告跳電全沒了 校方聲明澄清

國立暨南國際大學日前發生多次跳電，有學生崩潰抱怨「打了4小時的報告全沒了」，經檢修是校內電源設備故障，近日卻遭中國大陸媒...

清華大學史上最年輕傑出校友 江玉敏致力打擊人口販運

清華大學校慶前夕公布2024傑出校友當選名單，年僅31歲、畢業於工科系的江玉敏因成立國際人權顧問公司，致力打擊人口販運，...

校友捐20萬冠名愛心樹 大葉大學宣示推動永續發展

今天是世界地球日，彰化大葉大學舉辦愛心樹助學冠名記者會，曾任大葉大學校友總會理事長的陳錫堯捐贈20萬元，冠名贊助愛心樹，...

響應世界地球日 陽明交大發起無車日、啟動碳盤查

為響應4月22日世界地球日，陽明交大今天發起校園無車日活動，校長林奇宏和行政團隊也以步行方式上班，校方更宣布今年底將完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。