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中興湖撈出外來種震驚日本人 學者籲勿任意野放

中央社／ 台中23日電

國立中興大學中興湖清淤撈出300隻生物，其中黑鰱讓前來拍攝的日本節目集滿中國四大家魚，但湖中的外來種也震驚節目主持人，興大教授呼籲不要任意野放外來種，破壞生態系統。

中興湖為1977年由中興大學學生以工讀或義務方式挖掘而成，長約89公尺、寬約109公尺，湖面積約2161坪，最深3公尺。

中興大學指出，2012年也進行清淤，當時撈出2隻外來種鱷龜，判斷是有人棄養，後交由興大獸醫教學醫院由專人照顧。今年3月中興湖再次進行局部清淤、水質監測與移除外來種。

清池工程在興大生科學院、農業學院與工學院師生，以及農業部生物多樣性研究所、台中市農業局與水利局、台中市野生動物保育學會共同參與下，融入環境教育。校內師生們主動邀約，日本「池水抽乾好吃驚」節目也參與拍攝，節目4月20日在台播放，引發熱烈回響。

歷經半天作業，撈捕出近300隻生物，日本「池水抽光好吃驚」節目主持人小淳與教授加藤英明最為振奮的是，在中興湖裡抓到節目開播7年來，第一次發現的黑鰱，讓該節目正式集滿中國四大家魚（草魚、白鰱、青魚和黑鰱）。許多魚種也讓主持人驚呼連連，還有長得像鯊魚、來自東南亞的外來種長絲巨鯰。

此次從湖中撈出原生種包含鱸鰻、黃鱔、極樂吻蝦虎、鯰魚、斑龜、中華鱉、日本沼蝦、米蝦、圓蚌；外來種則發現長絲巨鯰（成吉思汗魚）、草魚、烏鰡、大頭鰱、吳郭魚、花羅漢、珍珠石斑、鯉魚、錦鯉、琵琶鼠魚、紅耳龜等。清湖所清出的垃圾類數量不多，其中較特別的是20年前的Nokia手機、直排輪、瓶罐、車鎖、蝦籠、解剖剪刀等。

興大生科學院院長黃介辰告訴媒體，透過地球數十億年的演化與分佈所形成的生態系統，若斷送在現今是件非常痛心的事情。透過此次人工湖的示範教育，也發現國內人工湖普遍存在棄養與放生現象，可藉由清池適當移除一些會危害原生種的外來種並淨化水質。

黃介辰說，藉此宣導與教育師生跟民眾，生態系統平衡的重要性，並且要對所有生物包括食用和寵物在內負責到底，尤其不要任意野放外來種。

中興大學 日本 水質

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