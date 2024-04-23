落實勞權意識 鋒形科技與文大勞動系增進產學合作

ESG浪潮促使企業更重視勞工權益維護，雲端人資系統廠商鋒形科技今天宣布，與中國文化大學勞動暨人力資源學系簽訂產學合作備忘錄，協助學生提前進入職場，參與企業實習、提案等實務活動，強化職涯專業技能與經驗。

鋒形科技發布新聞稿指出，為跟上ESG（環境保護、社會責任、公司治理）浪潮，許多企業透過人資系統協助記錄員工資料，保障勞工關係、確保勞工權益完整性。

中國文化大學勞動系自2022年起，陸續在大學部及研究所課程導入ESG相關議題，並辦理ESG證照培訓專班，協助系所學生及畢業生強化就業競爭力。

鋒形科技共同創辦人杜俐芊表示，鋒形科技與中國文化大學勞動系合作，透過課程、講座與專題競賽，落實學生對勞工權益的意識，也能更全面理解ESG，強化人才培育與交流。

為因應產業對於人力資源與ESG領域實務跨域能力需求，鋒形科技與中國文化大學勞動系正籌備產學合作競賽，希望透過數據分析專題實作，提升人資背景學生的跨域能力，把人工智慧（AI）、ESG整合在人資專業職能中。