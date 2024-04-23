快訊

比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

花蓮再次強震 日政府：會持續為支援台灣做準備

缺電恐懼比夏天更早來 北東電網用電明年後恐天天走鋼索

落實勞權意識 鋒形科技與文大勞動系增進產學合作

中央社／ 台北23日電

ESG浪潮促使企業更重視勞工權益維護，雲端人資系統廠商鋒形科技今天宣布，與中國文化大學勞動暨人力資源學系簽訂產學合作備忘錄，協助學生提前進入職場，參與企業實習、提案等實務活動，強化職涯專業技能與經驗。

鋒形科技發布新聞稿指出，為跟上ESG（環境保護、社會責任、公司治理）浪潮，許多企業透過人資系統協助記錄員工資料，保障勞工關係、確保勞工權益完整性。

中國文化大學勞動系自2022年起，陸續在大學部及研究所課程導入ESG相關議題，並辦理ESG證照培訓專班，協助系所學生及畢業生強化就業競爭力。

鋒形科技共同創辦人杜俐芊表示，鋒形科技與中國文化大學勞動系合作，透過課程、講座與專題競賽，落實學生對勞工權益的意識，也能更全面理解ESG，強化人才培育與交流。

為因應產業對於人力資源與ESG領域實務跨域能力需求，鋒形科技與中國文化大學勞動系正籌備產學合作競賽，希望透過數據分析專題實作，提升人資背景學生的跨域能力，把人工智慧（AI）、ESG整合在人資專業職能中。

ESG 國文 文化大學

延伸閱讀

人資頭痛…新人上班不是肚子痛就是爆哭 自曝「因公司名才應徵」

彰銀主辦惠來34億元聯貸

新北市珠蔥正當季 開啟「Fun鬆蔥電」小旅行

台師大新開8學程 半導體學程與台積電合作保證面試

相關新聞

中興大學黃春明週起跑 將頒發名譽文學博士學位

國立中興大學22至26日舉辦「黃春明週」，除舉辦學術研討會，23日將頒發名譽文學博士學位給黃春明。黃春明也勉勵學子，人生...

假的？暨大生怨4小時打的報告跳電全沒了 校方聲明澄清

國立暨南國際大學日前發生多次跳電，有學生崩潰抱怨「打了4小時的報告全沒了」，經檢修是校內電源設備故障，近日卻遭中國大陸媒...

清華大學史上最年輕傑出校友 江玉敏致力打擊人口販運

清華大學校慶前夕公布2024傑出校友當選名單，年僅31歲、畢業於工科系的江玉敏因成立國際人權顧問公司，致力打擊人口販運，...

校友捐20萬冠名愛心樹 大葉大學宣示推動永續發展

今天是世界地球日，彰化大葉大學舉辦愛心樹助學冠名記者會，曾任大葉大學校友總會理事長的陳錫堯捐贈20萬元，冠名贊助愛心樹，...

響應世界地球日 陽明交大發起無車日、啟動碳盤查

為響應4月22日世界地球日，陽明交大今天發起校園無車日活動，校長林奇宏和行政團隊也以步行方式上班，校方更宣布今年底將完成...

監控海洋塑膠生物圈 海大團隊發現能分解塑膠的新細菌

國立台灣海洋大學在今天世界地球日，公布校內學術團隊發現具分解塑膠、去除柴油能力的新細菌株，將持續研究這株新菌種獨特代謝能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。