清華大學史上最年輕傑出校友 江玉敏致力打擊人口販運

清華大學校慶前夕公布2024傑出校友當選名單，年僅31歲、畢業於工科系的江玉敏因成立國際人權顧問公司，致力打擊人口販運，獲選為有史以來最年輕傑出校友，一同獲選的還有牧人投資董事長陳筱宇、廣達執行副總蔡文弘、惠特科技創辦人徐秋田。

江玉敏在英國創立憫研顧問（Humanity Research Consultancy），提供各國政府、國際大型非營利組織、國際知名企業深度研究服務、政策建議、供應鏈教育訓練，協助客戶打擊現代奴役、人口販運、強迫勞動，工作領域涵蓋了東南亞、中東、非洲等地區。

江玉敏創辦的憫研顧問創辦2年即獲國際人權獎項，入圍英國企業獎，並在2023年獲聯合國毒品和犯罪問題辦公室認定為全球打擊詐騙園區與人口販運的重要組織之一，尤其在打擊詐騙園區人口販運的成果屢獲國際肯定，提供英、德、美等國有關柬埔寨、緬甸、寮國人口販運和詐騙園區的情資，並協助政府決策人員擬定政策與計畫。

憫研顧問去年還獲邀參與國際刑警組織打擊柬埔寨等東南亞詐騙園區的聯合行動，是其中唯二的非國家警察組織，共直接和間接參與營救約70位人口販運倖存者。善舉讓評委都讚江玉敏，做到他人所做不到的事。

江玉敏大二時就曾參與清大赴西非獅子山共和國的國際志工團並擔任團長，歷經十年內戰、遍布彈痕的環境中推動學童電腦教育，之後2年還到肯亞、坦尚尼亞服務，2016年畢業後，更到坦尚尼亞擔任瑪麗安學院專案經理，為學校募款建立科學實驗室，推動社區發展計畫。

「先成為人，再成為公民，然後士農工商。」江玉敏說，她就讀清華時加入厚德書院，就深受這句書院格言影響，一路在改善人權的道路前行。她也經常鼓勵學弟妹勇敢走出去，以專業投入國際組織工作，她說「做好事不一定只能當志工燃燒熱情，也可以是一份薪資可觀的工作。」