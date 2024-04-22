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響應世界地球日 陽明交大發起無車日、啟動碳盤查

中央社／ 台北22日電

為響應4月22日世界地球日陽明交大今天發起校園無車日活動，校長林奇宏和行政團隊也以步行方式上班，校方更宣布今年底將完成碳盤查。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，為喚起師生對氣候變遷的重視，陽明交大在4月18日至24日舉辦永續週活動，並以世界地球日當天的校園無車日為壓軸，鼓勵師生多以搭乘大眾運輸或步行取代自駕，藉此宣導永續校園與世界地球日的理念。

陽明交大表示，由於陽明校區是山坡地形，如果沒有交通輔助相當於爬山，因此多數師生偏好以交通工具在校內移動，校長林奇宏和行政團隊今天一同從陽明校區校門口出發，步行至位於半山腰的行政大樓辦公室，以具體行動關心氣候變遷。

為達成永續校園的目標，陽明校區近年也設置YouBike微笑單車站，並引進共享汽車與環校公車，以克服校內山坡地形師生必須自駕移動不便的限制；交大校區在校友支持下，也有電動滑板車供師生在校內使用。

林奇宏提到，學校積極響應永續發展，並將節能減碳列為首要工作目標；除了去年完成智慧路燈建置，今年更啟動碳盤查計畫，預計今年底就能瞭解全校的碳排放量，以利未來制定相應的標準降低碳排放量計畫。

世界地球日 校園 陽明交大

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