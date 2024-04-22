昔大學宿舍「4人擠1間」怎忍受？ 過來人憶：人生最開心時光

日前世新大學傳出新宿舍費用每學期上看9萬元，飯店等級裝潢、高昂費用隨即引發在校生一片譁然。對此，有網友想起大學時期，4人住在一間不到5坪的房間，好奇當時大家怎麼忍受得了，話題一出掀起眾人回憶，住宿費便宜是重點，加上多人同宿能一起讀書、玩樂，「可能是大學最快樂的時光」。

一名網友在PTT發文詢問，現在學生宿舍雖漲價，但大多是一人一間或兩人一間，反觀自己以前讀大學時，宿舍是四人一間還分上下舖，四張書桌相連，配上簡單的置物櫃，估算下來整個空間不超過5坪，因此他好奇，「那時候為什麼大家有辦法忍受這樣的居住環境？」

話題隨即引發討論，不少人皆表示當年宿舍費超便宜，「便宜啊，一個月一千多，還不用通勤」、「我當年大學宿舍費一學期7千元含水電，4個半月才7千誒！還要求什麼鬼」、「4人一間住一學期，跟你在外面住一兩個月差不多錢」、「以前宿舍一個學期好像才6000多，超級便宜的」、「現在住一學期的錢你看外面能不能住兩個月，還包水包電」、「六人一間，還搶不到哩」、「再過幾年少子化就會一人一間了」。

此外，也有過來人想起與室友的美好回憶，「4人一間，連線打電動很歡樂啊，以前晚上回宿舍到處都是CS的槍聲」、「整樓男宿舍沒人關門一起打CS區網，各種吼來吼去的，可能是大學最快樂跟很容易交朋友的時光」、「六人一間，都是同班同學，大家感情都很好，期中考一起讀，一起打信長」、「人生最開心的時光就是大學宿舍的時光啊」、「賭整晚大老二和抽牌買消夜的回憶」。

不過也有網友認為，重要的是遇到合拍的室友，「看室友！不好的室友兩人比四人還痛苦」、「無法忍受生活習慣不好的人」、「有人開心玩四年，有人四年活在悲劇當中」、「好室友還不錯，不過糟糕的案例不少」、「3個都是不錯的傢伙就很開心」、「其實蠻好玩的，如果成員適合的話」、「室友都正常的話挺好玩的，寶貴的回憶」、「如果是好室友，遊戲和課業都可以互相cover真的不錯」。