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遭控大規模安插學生參選學生會 台北大學：絕無介入

中央社／ 台北16日電
台北大學學生會今天透過臉書，質疑校方試圖透過安插學生參選學生議員的方式，介入學生自治組織選舉。聯合報資料照片
台北大學學生會今天透過臉書，質疑校方試圖透過安插學生參選學生議員的方式，介入學生自治組織選舉。聯合報資料照片

台北大學學生會今天透過臉書，質疑校方試圖透過安插學生參選學生議員的方式，介入學生自治組織選舉。校方則說絕無介入，並尊重學生組織的運作。

本月12日為台北大學台北校區學生會正副會長、學生議會選舉登記截止日。學生會今天在臉書發文並貼出社群對話截圖，指某系主任遊說學生登記參選學生議員，聲稱可協助繳交學生會費以取得參選資格，並說登記完成後，要請該名學生吃飯。

學生會質疑並非單一事件，學校高層透過大規模安插人選，介入學生自治組織運作。尤其最近才發生台北校區宿舍搬遷爭議，明年又要遴選校長，學生組織的選舉結果將極大程度地影響校長人選。

對此，校方晚間透過文字解釋，學生會選舉由學生籌辦，校方絕無介入，並重申絕對尊重學生自治組織運作。

校方表示，校內教師關注選舉，與校方無涉，「深信台北大學學生皆能依其獨立判斷，依相關程序選出理想人選」。同時也不希望這件事，影響校方與學生自治組織間的互信基礎。

台北大學 大學生 校長遴選

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