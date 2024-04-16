遭控大規模安插學生參選學生會 台北大學：絕無介入

大學研發投資若與產業相比，可是「天差地別」，台積電2023年的研發投資大約1200億元，專注於IC製造，反觀教育部「高教深耕計畫」5年投入不過900多億元預算，每年平均190億元，還要涵蓋所有高教科研課題，即便國內領先的尖端系所，每年的研究經費也不過幾億元。 經查，全台大專校院中，每年產學技轉金額最高的是國立陽明交通大學，甚至超越資源最多的台灣大學，但每年仍沒有超過1億元，校方有什麼獨特的產學經營之道？陽明和交大合校之後，對於產學是否有加乘效果？

2024-04-16 07:30