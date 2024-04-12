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旅遊業人才荒 台師大與雄獅合作海外實習

中央社／ 台北12日電

旅遊業人才競爭激烈，台灣師範大學今天宣布與雄獅集團合作「哈伯造星」計畫，每年遴選8到12名學生到海外實習，起薪新台幣4萬到4.5萬元，第一階段預計前往日本、中國、泰國。

台師大和雄獅集團今天正式簽約並舉辦說明會，吸引上百名跨校學生到場。主辦單位指出，目前已有來自35所大學、約700名學生有興趣報名。

台師大校長吳正己表示，1990年哈伯太空望遠鏡被發射上太空，讓世人可以看的更遠，並能嘗試尋找新的星球。如今台師大和雄獅將打造另一個「哈伯」，透過造星計畫，一同找尋未來的人才。

雄獅集團董事長王文傑表示，面對疫後觀光業起飛，期盼透過這項計畫，遴選優秀人才成為儲備幹部，送往海外實習。

計畫主持人、台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授王國欽會後受訪表示，目前各行各業普遍都遇到人才荒，雄獅比較不同的是有全球布局的需求，人才的量與質都要兼顧。

被問及參與計畫的學生是否會被「綁約」，王國欽表示，依照學生的狀況，會與雄獅簽2到3年的合約，在海外實習時就會能成為正式員工。不過學校也會站在學生角度考量，計畫設計須先參與國內培訓，對企業有一定瞭解後，再決定要不要正式簽約。

另外，台師大也要求雄獅成立儲備幹部社團，由教師擔任指導老師從旁協助。王國欽說，畢竟學生20幾歲出頭，首次求職簽約一定要審慎評估，也會建議將合約拿回家給父母、家長看一下，尋求家庭的支持。

王國欽表示，今年8月就會遴選出第一批學生，預計前往日本東京、沖繩、中國上海、泰國曼谷等地海外實習。他並說，海外實習畢竟成本較高、相對複雜，對學生、對企業來說都存在一定風險，很感謝有大器的企業願意提供機會。

台師大 太空 實習

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