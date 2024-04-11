「林昭庚院士樓」揭牌 中國醫藥大學盼培訓頂尖中西臨床醫師

中國醫藥大學「林昭庚院士樓」11日舉行揭牌儀式，未來以林昭庚院士精神，帶領灌注中西醫頂尖學術與臨床資源，培養中西醫結合的優秀臨床醫師，並運用AI元宇宙等數位化工具，加速深化中醫系在中西醫結合的臨床研究實力，在慢性病與癌症等重大疾病進一步精準治療嘉惠病人，回饋社會。

「林昭庚院士樓」由中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海與林昭庚院士等人共同揭牌，多位中央研究院院士包括中醫大校長洪明奇、前中醫大校長李文華、中醫大副校長王陸海、潘玉華、陳仲瑄、楊秋忠、葉錫東，以及總統府資政李茂盛、高檢署檢察長王添盛、中醫大暨醫療體系執行長鄭隆賓、中醫大附醫院長周德陽等人皆與會祝福。

在場嘉賓雲集，期盼中國醫藥大學「林昭庚院士樓」培育出更多世界級頂尖中西醫結合的臨床醫師，嘉惠台灣及國際醫界。

蔡長海指出，林昭庚是台灣首位本土中西醫結合院士，一生成就奉獻不只在台灣，更照亮了中醫針灸醫療的全球創新，在針灸止痛的科學化領域締造多項世界紀錄。林昭庚也是中國醫藥大學中醫系第二屆畢業的傑出校友，奉獻母校不遺餘力，讓全校師生與有榮焉。

蔡長海說，中國醫藥大學是全國首創針灸醫學教育與臨床研究的大學，擁有完整的針灸醫療研究團隊，未來將繼續倚重林昭庚的臨床與國際學術影響力，加速多元運用AI元宇宙等數位化工具，匯集中西醫頂尖學術與臨床資源，致力培養中西醫結合的優秀臨床醫師，帶動全球醫學促進大健康。

洪明奇指出，林庚昭為世界級的「針刺安全深度之父」，他是全球研究以屍體解剖，以及活體結合電腦斷層掃描針刺穴位安全深度的第一人，讓針灸具有科學根據，並受邀WHO瑞士日內瓦總部發表專題演講。

林昭庚也是台灣退出聯合國後，進入世界衛生組織(WHO)及聯合國教科文組織(UNNESCO)演講的首位也是唯一的台灣學者，中醫大建立「林昭庚院士樓」具有非凡意義，彰顯傑出林昭庚的醫學卓越成就領航世界，也為中國醫藥大學開創承先啟後的新紀元。

林昭庚還遠赴沙烏地阿拉伯等國家行醫，1980榮獲沙國最高榮譽「金袍獎」，臨床教學研究逾45年，學術更深具國際影響力，包括耗時12年編著「中西醫病名對照大辭典」，已經成為WHO出版國際疾病分類第十一版的中西醫病名重要參考資料。

林昭庚對蔡長海表達最誠摯感謝，並敬佩蔡董事長培育賢才良多，帶領學校從早年困頓，向上突破而躍升為世界領先大學。

林昭庚說，他是務農之子，半世紀之前，像他這樣的窮孩子考上醫學院，是不得了的大事，但未滿弱冠之年即喪父，自己靠賣冰、送報、扛酒瓶，到酒家打雜當小弟，借住在廟裡縮短求學交通，在自助餐店只吃菜湯淋飯遭白眼只好輪流換店，這一路忍辱看盡社會冷暖，為的是努力攢錢唸書，完成醫師學業。

林昭庚感謝一生除了有家人陪伴，還有陳立夫前董事長、蔡長海董事長等多位貴人的扶持，到今天竟然能擁有自己的名字的學術空間，是非常大的幸福與榮耀。