文曄攜手政大社科院培育青年領袖人才

全球專業電子零組件通路服務的領導廠商文曄集團培育青年人才不遺餘力，近期捐贈政治大學社會科學學院900萬元，設立文曄社科院青年領袖培育基金並提供學生實習機會，與政大攜手合作，共同培育具國際競爭力的青年領袖人才。

政治大學李蔡彥校長表示，過去常見的思維是AI、科技如何幫助人文社科領域的發展，如今也需要以另一個角度來思考， 以人文社科作為本體如何應用在科技上，讓科技做得更好，因此科技產業也需要具備人文社科思維的管理人才。政大早期許多科系成立初衷是為了培育國家人才，如今校園環境國際化，學生跨域學習風氣盛，政大也積極推動將人文社科傳統優勢，延伸至自然科學及科技領域。文曄集團是全球半導體供應鏈服務的佼佼者，政大很榮幸能與文曄集團共同培育具備人文社科思維的管理人才，達到讓科技發展與社會發展永續、共榮、共好。

文曄集團現為全球前三、亞太第一大的電子元件通路商，與 400多家各主要技術領域的供應商合作，服務顧客超過25,000家，於4月2日宣佈成功完成對加拿大Future Electronics Inc. (「Future」) 的收購，打造世界級的領導電子元件通路商，此次收購對文曄科技成功轉型為全球一流企業是一個具有重大意義的里程碑。文曄集團正加速全球佈局，重視永續人才發展，培養新世代人才，也積極推動ESG永續發展，履行企業社會責任，此次青年領袖培育基金的設立是個開始，未來期能與政大有更多產學合作研究以及企業訓練交流。

政大社科院院長楊婉瑩表示，此次捐贈契機來自於文曄集團共同創辦人，也是本校地政系校友許文紅學姐的促成，非常感謝文曄集團的慷慨捐贈，讓社科院學生有更多學習資源與實習機會。半導體產業鏈與社會科學的合拍，對於管理人才培育的跨界合作的目標一致，社科院將妥善運用此培育基金，提供學生國際交流、國內外實習及社會實踐等學習資源，拓展學生國際視野及鼓勵學生多元學習，培養社科院學生更有國際移動力及社會影響力。