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陽明交大拆除3宿舍！學生憂整修抽不到床位 校方延114年拆

中央社／ 新竹市10日電
國立陽明交通大學擬於今年底拆除博愛校區3棟宿舍401床，學生認會影響多人住宿，要求校方重評拆除時程；校方表示，將延緩至明年7月拆除，減少的床位可移至光復校區整修後的10舍。圖為陽明交大。圖／聯合報系資料照片
國立陽明交通大學擬於今年底拆除博愛校區3棟宿舍401床，學生認會影響多人住宿，要求校方重評拆除時程；校方表示，將延緩至明年7月拆除，減少的床位可移至光復校區整修後的10舍。圖為陽明交大。圖／聯合報系資料照片

國立陽明交通大學擬於今年底拆除博愛校區3棟宿舍401床，學生認會影響多人住宿，要求校方重評拆除時程；校方表示，將延緩至明年7月拆除，減少的床位可移至光復校區整修後的10舍。

陽明交大學聯會昨天晚間在臉書（Facebook）粉絲專頁「交大學聯會（陽明交大學生會-交通分會）」發文表示，博愛校區2、3、4舍將拆，導致113學年度宿舍床位驟減，許多學生憂心會抽不到床位。

學聯會表示，為讓校方深刻了解學生的燃眉之急，並盼能獲得最大程度的政策重評及立即改善，讓更多學生有宿舍可住，學聯會提出3大訴求，要求校方正視學生住宿需求。

學聯會指出，第一，在床位緊缺時，應避免增加住宿保障名額，校方應立即重新審視床位政策；第二，重評2、3、4舍拆除時程，盡力增加113學年度可提供床位數；第三，請學校於2週內說明未來3年內宿舍整建計畫、床位變化、配套方案，並廣泛蒐集學生意見調整規劃。

陽明交大透過文字說明表示，學生宿舍過於老舊，且軟硬體設施不足，校方近年爭取補助並編列預算，逐年進行大型宿舍改善工程，提供學生更好居住環境。

陽明交大指出，原預計113年底拆除的博愛校區2、3、4舍3棟宿舍共計401床，將延緩至民國114年7月拆除；待114學年光復校區10舍636床整修完成後，博愛校區3棟宿舍拆除所減少的床位可移至光復校區，不影響學生權益。

住宿 宿舍 陽明交大

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