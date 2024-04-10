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助開發低成本高效OLED元件 台大研究登國際期刊

中央社／ 台北10日電

為使有機發光二極體（OLED）在手機、電視等3C顯示上有更明亮、色彩更豐富的效果，國立台灣大學化學系教授汪根欉及周必泰組成團隊，開發出全新的「超分子激發錯合物」系統，為開發低成本、高效率的OLED元件帶來新方向，具商業應用潛力。

國科會於今天舉辦學術成果系列記者會，宣布這項研究成果已於今年1月在國際知名學術期刊「自然化學」（Nature Chemistry）上發表，引起學術界廣泛關注。

研究團隊指出，目前OLED因使用含貴重銥金屬的放光材料，使製作成本高昂而限制了普及率；為進一步提升OLED顯示器的優勢，團隊使用稱為「熱活化延遲螢光」的技術，此技術可通過特殊結構的有機材料，更有效地將電能轉化為光能。

研究團隊表示，精準了解、控制這些材料的結構和光物理特性，對於材料的性能表現至關重要，也是實現成本降低和效率提升的關鍵挑戰。

團隊因而採取創新策略，利用具有接受電子性質的分子，設計並合成出一種高度對稱的「籠狀分子」，這個分子的中心空間，就像一個可以容納積木的籠子，再將具有給出電子性質的分子，放入這個籠子中，成功創造出一種全新的超分子激發錯合物。

同時，研究團隊指出，可進一步在此錯合物架構下，放入不同結構特性的分子在籠子裡，以調控放光顏色，操作上具備多樣性及靈活彈性，且製程上將可不再受限於貴金屬等天然資源限制，而是運用人工合成材料，未來實現大規模量產，就可壓低成本。

研究團隊也表示，研究成果已經證明團隊的設計架構可行，要走到真正商業應用，仍須透過產業投資媒合，希望後續能與新創公司合作，由團隊提供錯合物架構給新創，發展出應用。

OLED 台灣大學

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