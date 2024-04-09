考不上四大四中…該讀私立研究所嗎？網點關鍵：「這行業」超看學歷

為了獲得更好的職涯發展，或是鑽研感興趣的學術領域，不少大學生在畢業後會選擇繼續升學讀研究所。最近有網友發文提問，想知道若是考不上四大四中，私立研究所是否值得花時間投入呢？

原PO在Dcard上發文表示，他看許多文章說研究所要讀四大四中才有用，但若是中字輩以上的學校都落榜，選擇就讀如淡江財金、中原財金、逢甲財金等私立研究所是否值得？和國立科大畢業又有哪些區別？

對此，有網友認為若有心學習，就不必在乎他人的看法，「你覺得值得就去念！不用管別人怎麼講」、「書是自己的，不要被別人操控」、「你覺得這個環境是你值得投資兩年時間，然後可以學到東西的，我覺得不管國立私立都是最佳解」。

也有網友認為原PO應該先評估自己的能力，再來下決定，「你先問你自己是不是真的只能考到那邊，還是可以更好？了解自己再做決定」、「我覺得在你盡力的情況下，或是真的沒辦法的話再去，也不一定私立就真的很差，一定會有優秀的人」。

有人則表示，升學考研的動機、系所是關鍵，「看你是為了什麼而念，如果是為了有一個比較漂亮的學歷好找工作，那幫助確實不大」、「如果是為了高薪找更好的工作，那學歷四大四中跟私立就是有差，工作機會、薪資、人脈都有差」、「工科肯定值得讀，但如果是一類然後畢業想往金融業那真的私立碩不太夠，金融業不像科技業職缺那麼多，而且更看重學歷」、「看目的吧…需要的時候認真蠻好用的」、「有的時候升等是看你學位而不是看你學校。看看公務員升等，私立科大碩比國立學士畢業還有用」。

另外，因為原PO心儀的系所為財金相關，有不少人對此給予建議，「如果有考慮出國雙聯的話，蠻推薦淡江財金的，可以去昆士蘭雙聯。其他幾所比較不清楚，但離開北部，在金融業要找實習就蠻困難的」、「逢甲財金我記得不錯」、「商拚一下有機會的， 台政清交成四中、台北一些地名等，你有很多機會的」、「金融業的話，差異確實不大，多的是一堆私碩一級主管，管台政的菜鳥」。