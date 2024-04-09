清華大學發起「清華新能量」建校68年校慶募款　目標10億元

這個月是國立清華大學校慶月，為慶祝清華創校113周年暨在台建校68年校慶，清大指出，學方發起以「清華新能量」為主軸的校慶募款活動，除了為支持教師發展的「人才登峰」永續基金，及支持學生多元學習的「新地平線」永續基金，還有在成功湖畔刻下字句的捐款回饋活動，及校長高為元為「運動發展基金」而跑的有趣募款活動，希望在年底前能達到10億元的募款目標。

校長高為元表示，面對國際競爭及新的挑戰，清華大學要提升教學研究及社會影響力，需要更多的資源挹注，今年的校慶主軸為「清華新能量」，就是希望引進更多校友及社會大眾的力量，轉動並激發出一股新能量。

清華大學一向有「無體育，不清華」的傳統，今年的校慶募款活動就包括了募集體育發展基金。校長高為元更將自告奮勇，換上跑鞋，在本月27日的環校路跑活動中為募集體育發展基金而跑。

校長高為元在去年校慶環校路跑活動中，以22分11秒的成績完成4.2公里挑戰，名列男教職員組第五名，被譽為史上跑得最快的清華校長。他今年以超越自己為目標展開訓練，希望每進步1秒，贊助人就捐1百元給運動發展基金。

高為元說，他在清華的運動場上、梅竹賽中，看到許多運動員訂下目標、努力爭取，這樣的訓練將幫助他們未來面對困難時，也能跌倒再爬起，不斷追求自我挑戰與實現。因此，他很樂意能為鼓勵清華愛好體育運動的學生而跑。

「在成功湖畔刻下名字與留言」則是另一項有趣的募款活動。校資長李敏表示，成功湖是許多校友及新竹市民最喜愛的清華美景之一，去年完成整治後，湖畔多了25座景觀立燈，燈柱的4面將開放鑲嵌銘牌，供支持成功湖生態營造及環境維護計畫的贊助人留下對清華的回憶、或對某人的祝福、座右銘等字句。

李敏表示，只要捐款6萬元即可在成功湖畔鑲嵌銘牌，為期2年，捐款10萬元則可展示4年。李敏俏皮地說，在成功湖畔之立燈刻下的祝禱，也許比廟裡的光明燈還靈；可能也會有校友想留下「希望你過得比我好」的暗語，以只有自己或某人才知道的方式來紀念在清華校園的那段歲月。

清大指出，「人才登峰」傑出人才發展基金是為延攬優秀人才、激勵教師學術表現而設的基金，今年將首度針對校內學術表現傑出的教師發出研究獎勵金，預估全校將有超過三分之一的教授將可獲20至50萬元獎勵。

至於專為支持清華學子多元學習的「新地平線」永續基金，則將用於鼓勵學生出國競賽、海外志工服務的逐夢獎學金，支持學生參加國際交換的海外學習獎學金，支持學生社團活動的社團發展基金，及支持學生體育活動及訓練的運動發展基金。