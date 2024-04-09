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清華大學發起「清華新能量」建校68年校慶募款　目標10億元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學今年校慶將為支持學生參與國際競賽發起「新地平線」永續基金募款活動。圖／清大提供
清華大學今年校慶將為支持學生參與國際競賽發起「新地平線」永續基金募款活動。圖／清大提供

這個月是國立清華大學校慶月，為慶祝清華創校113周年暨在台建校68年校慶，清大指出，學方發起以「清華新能量」為主軸的校慶募款活動，除了為支持教師發展的「人才登峰」永續基金，及支持學生多元學習的「新地平線」永續基金，還有在成功湖畔刻下字句的捐款回饋活動，及校長高為元為「運動發展基金」而跑的有趣募款活動，希望在年底前能達到10億元的募款目標。

校長高為元表示，面對國際競爭及新的挑戰，清華大學要提升教學研究及社會影響力，需要更多的資源挹注，今年的校慶主軸為「清華新能量」，就是希望引進更多校友及社會大眾的力量，轉動並激發出一股新能量。

清華大學一向有「無體育，不清華」的傳統，今年的校慶募款活動就包括了募集體育發展基金。校長高為元更將自告奮勇，換上跑鞋，在本月27日的環校路跑活動中為募集體育發展基金而跑。

校長高為元在去年校慶環校路跑活動中，以22分11秒的成績完成4.2公里挑戰，名列男教職員組第五名，被譽為史上跑得最快的清華校長。他今年以超越自己為目標展開訓練，希望每進步1秒，贊助人就捐1百元給運動發展基金。

高為元說，他在清華的運動場上、梅竹賽中，看到許多運動員訂下目標、努力爭取，這樣的訓練將幫助他們未來面對困難時，也能跌倒再爬起，不斷追求自我挑戰與實現。因此，他很樂意能為鼓勵清華愛好體育運動的學生而跑。

「在成功湖畔刻下名字與留言」則是另一項有趣的募款活動。校資長李敏表示，成功湖是許多校友及新竹市民最喜愛的清華美景之一，去年完成整治後，湖畔多了25座景觀立燈，燈柱的4面將開放鑲嵌銘牌，供支持成功湖生態營造及環境維護計畫的贊助人留下對清華的回憶、或對某人的祝福、座右銘等字句。

李敏表示，只要捐款6萬元即可在成功湖畔鑲嵌銘牌，為期2年，捐款10萬元則可展示4年。李敏俏皮地說，在成功湖畔之立燈刻下的祝禱，也許比廟裡的光明燈還靈；可能也會有校友想留下「希望你過得比我好」的暗語，以只有自己或某人才知道的方式來紀念在清華校園的那段歲月。

清大指出，「人才登峰」傑出人才發展基金是為延攬優秀人才、激勵教師學術表現而設的基金，今年將首度針對校內學術表現傑出的教師發出研究獎勵金，預估全校將有超過三分之一的教授將可獲20至50萬元獎勵。

至於專為支持清華學子多元學習的「新地平線」永續基金，則將用於鼓勵學生出國競賽、海外志工服務的逐夢獎學金，支持學生參加國際交換的海外學習獎學金，支持學生社團活動的社團發展基金，及支持學生體育活動及訓練的運動發展基金。

校資長李敏表示，為協助贊助人將對清華的支持準確投注他們指定的領域，今年的校慶募款活動還包括各院系特定項目的募款，如科技藝術研究所為設置3D容積掃描實驗室及生物藝術實驗室發起的募款，及教育學院為新的學院大樓設置共享廚房、劇場教室的募款等。

清華大學今年校慶將為支持學生海外志工服務發起「新地平線」永續基金募款活動。圖／清大提供
清華大學今年校慶將為支持學生海外志工服務發起「新地平線」永續基金募款活動。圖／清大提供
清華大學邀請贊助人在成功湖畔立燈鑲嵌銘牌，留下字句及名字。圖／清大提供
清華大學邀請贊助人在成功湖畔立燈鑲嵌銘牌，留下字句及名字。圖／清大提供
清華大學今年校慶將為成功湖生態營造及環境維護計畫發起募款活動。圖／清大提供
清華大學今年校慶將為成功湖生態營造及環境維護計畫發起募款活動。圖／清大提供

募款 運動 體育

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