清大首屆學士後醫學系 21人披白袍

國立清華大學首屆學士後醫學系21名學生完成2年學業，校方昨天舉辦授袍儀式，學生們在師長、親友見證下，逐一披上白袍、掛上聽診器，邁向前往醫院實習2年里程碑；有學生從職場重返學校，特別有感學士後醫學系「開了另一扇窗」，期許當上醫師實踐救人志業。

清大指出，學士後醫學系與一般6年制醫學系不同，學生入學前都已具備學士學位，並通過生物、化學等科目的入學考試，入學後經過基礎醫學概論訓練後，進入大體解剖學、臨床醫學與技能等器官系統課程學習。

首屆學士後醫學系學生2022年入學，全為公費生，在完成2年課程後，校方昨天替首屆學士後醫學系學生舉辦授袍儀式，未來將安排到林口長庚、台北國泰醫院實習2年，之後前往偏鄉服務。

清大校長高為元、生科暨醫學院長高瑞和與學士後醫學系主任周宏學等師長到場祝福，期勉學生穿上白袍後轉變心態，且要秉持醫療專業素養，當個人人尊敬的醫師。

醫學生蔡婷蓉曾擔任呼吸治療師1年多，她說，當時在加護病房工作，送走許多病人，人生苦短，希望能當上醫師救更多人。學士後醫學系彷彿「開了另一扇窗」，未來期望能投入急重症領域。

沈和謙在高醫大藥學系畢業後進入清大學士後醫學系，還擔任系學會長。他說，在清大學習過程感受到有系統性的教學，期待未來能透過實習累積臨床經驗，待實習輪轉之後，再決定選科方向。