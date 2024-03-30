對抗少子化 佛大文資系轉型建築環境設計學程

全國大專院校受到少子化影響，面臨招生問題，佛光大學尋找解方，文化資產與創意學系轉型為建築環境設計學士學程，是台灣東部唯一的建築相關學士學位課程，預計收20人，下學期開課。校方說，世新大學中文系停招案去年傳出，對所有文化相關科系都是一聲警鐘，要化危機為轉機。

佛大文資系2008年開始招生，設有學士班與碩士班，強調跨領域的文化產業結合，受到少子化與整體環境影響，近年較難招生，去年開始碩士班就停止招生，今年決定轉型，開建築設計學程，大學入學已開始招生。

創意與科技學院長謝元富說，世新大學中文系停招案去年傳出，對所有文化相關科系都是一聲警鐘，原以為無論情勢再嚴峻，傳統科系仍會繼續堅挺，其實危機已迫在眉睫；佛大校內幾經討論才決定文資系停招轉型，也不失為一個轉機。

謝元富指出，建築相關科系較不受整體環境影響，尤其宜蘭近年有許多老屋重建需求，本身也有建築、環境與人文結合的底蘊，發展空間大；2022年蘭陽技術學院全面停辦後，東部已沒建築相關的學士學位課程，佛大建築學程填補這缺口，日前大學一階放榜比預期好。

新生的建築環境設計學程以建築設計為核心，輔以文化、環境、永續等課程，以跨領域結合方式對抗少子化。謝元富不諱言，作為新成立科系，底蘊、資源難和老字號建築科系媲美，須做出差異性，建築與文化結合盼打造有宜蘭特色建築科系。