佛光大學創海外學習計畫 再推千萬元獎助學金攬才

113升大學申請入學第一階段日前公告。佛光大學表示，盼秉持星雲大師的精神，改善學生在高教路上愈讀愈窮的問題，為此今年推出大一免學雜費優惠方案，大二到大四配合政府每年補助私立大專校院生3.5萬，學校再加碼3.5萬助學措施。再者，近年也持續推動雙聯學制、海外學習管道。

佛光大學表示，由於佛光山的支持，系統大學遍及美國、澳洲、菲律賓、香港及台灣等地，全球共有逾300所姊妹校並包括多個產學合作企業。為此，佛大也推動海外學習管道，學生能透過雙聯學位、實習、志工服務等管道培養國際視野，去年更首度將學生送至歐洲實習，海外築夢比他機制和管道更安全。

佛光大學也指出，如去年即推出「南非全語境遊學團」，帶領學生實地前往南非，提升英文能力之餘也提供多元化的學習機會。

為持續落實安心就讀，佛光大學也說，學校不僅實施「小藍鵲」計畫，也提供近千萬元獎助學金等助學措施，讓無論是在校念書或是海外實習的學生們都不用為經濟感到壓力。

佛光大學表示，雖為私立學校，但推出千萬獎助學金補助總計是全台最高，希望學生只要有心向學經濟都不是問題，並提供世界舞台，協助學生改變人生軌跡。