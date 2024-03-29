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佛光大學創海外學習計畫 再推千萬元獎助學金攬才

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
佛光大學2023年推出南非全語境遊學團，帶領學生前往南非實地感受。圖／佛光大學提供
佛光大學2023年推出南非全語境遊學團，帶領學生前往南非實地感受。圖／佛光大學提供

113升大學申請入學第一階段日前公告。佛光大學表示，盼秉持星雲大師的精神，改善學生在高教路上愈讀愈窮的問題，為此今年推出大一免學雜費優惠方案，大二到大四配合政府每年補助私立大專校院生3.5萬，學校再加碼3.5萬助學措施。再者，近年也持續推動雙聯學制、海外學習管道。

佛光大學表示，由於佛光山的支持，系統大學遍及美國、澳洲、菲律賓、香港及台灣等地，全球共有逾300所姊妹校並包括多個產學合作企業。為此，佛大也推動海外學習管道，學生能透過雙聯學位、實習、志工服務等管道培養國際視野，去年更首度將學生送至歐洲實習，海外築夢比他機制和管道更安全。

佛光大學也指出，如去年即推出「南非全語境遊學團」，帶領學生實地前往南非，提升英文能力之餘也提供多元化的學習機會。

為持續落實安心就讀，佛光大學也說，學校不僅實施「小藍鵲」計畫，也提供近千萬元獎助學金等助學措施，讓無論是在校念書或是海外實習的學生們都不用為經濟感到壓力。

佛光大學表示，雖為私立學校，但推出千萬獎助學金補助總計是全台最高，希望學生只要有心向學經濟都不是問題，並提供世界舞台，協助學生改變人生軌跡。

另外，佛光大學近年均推動小班教學以及導師制度，根據教育部年度畢業生流向調查，佛大學士班及碩士班畢業的平均就業率及平均薪資，均高於全國大學平均值。佛光大學創校24年，亦連續6年獲媒體評選為「企業最看好年輕潛力大學」之一。

佛大產媒系學生參加ITCZ全球自行車設計比賽獲得銀獎。圖／佛光大學提供
佛大產媒系學生參加ITCZ全球自行車設計比賽獲得銀獎。圖／佛光大學提供

佛光大學 實習

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