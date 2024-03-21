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AI＋醫學夯！北醫大推智慧醫療碩專班 工程師也來讀

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台北醫學大學近年成立全台第一所ＡＩ結合醫學的「人工智慧醫療碩士在職專班」。圖／聯合報系資料照片
台北醫學大學近年成立全台第一所ＡＩ結合醫學的「人工智慧醫療碩士在職專班」。圖／聯合報系資料照片

台北醫學大學近年成立全台第一所ＡＩ結合醫學的「人工智慧醫療碩士在職專班」，迄今已培育40名畢業生畢業生投入智慧醫療領域，課程規劃ＡＩ訓練與醫療臨床資源，除了醫事人員報讀外，也吸引到跨領域的工程師。

近年愈來愈多大學開設ＡＩ醫療相關在職專班，北醫大醫學院人工智慧醫療碩士在職專班目前有41名修讀生，今年共36人報考，最終錄取21人，其中有11人是臨床醫師，另外10人為呼吸治療師、放射師及藥師等醫事人員，也有來自跨領域產業界的工程師。

人工智慧醫療碩士在職專班主任彭徐鈞表示，有別於其他大學開設的ＡＩ在職專班多偏向以理工為主導，北醫擁有完整醫療體系，提供豐富臨床資源與師資陣容，解決醫療現場的臨床痛點，臨床醫師、理工背景專家、產業專家各佔三分之一，加上3家附屬醫院的臨床醫療體系，提供學生臨床資源。

彭徐鈞也指出，課程規劃上，除了原本著重的ＡＩ領域基本技能，如「基礎、進階程式語言」、「機器學習」及「人工智慧醫療應用」等必修，也規畫課程結合生成式ＡＩ，並與廣達、華碩及緯創等產業鏈結，邀請專家授課，讓學生真正將研究產學化。

彭徐鈞舉例，指導學生之一為林口長庚新陳代謝科醫師，即透過甲狀腺超音波影像結合ＡＩ深度學習，研發出可自動偵測甲狀腺腫瘤，進而判讀腫瘤良惡性的非侵入性檢查方式，已獲證發明專利，準確度高達75%至95%。

北醫大表示，今年再規畫於醫學院臨床醫學研究所博士班，新增ＡＩ教學組別，提供學生同時修讀ＡＩ與醫學應用。

北醫大迄今提供人工智慧課程逾25年，2016年於管理學院增設「大數據科技與管理研究所」，2017年開辦跨領域學院「大數據微學程」，並於2019年首創「人工智慧醫療碩士在職專班」，今年陸續完成三家附屬醫院「醫療資訊3.0」系統的升級，邁向智慧醫院(Smart Hospital)。

北醫大 醫學院 醫師

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