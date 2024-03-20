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2023美國專利世界大學排名 台大超越牛津躋身全球百大

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大於「2023美國發明專利獲證件數全球大學百大排名」中名列全球排名第58位，不僅全台第一，也勝過多所國際頂尖大學。圖為台大生物界面工程實驗室的實驗狀況。圖／台大提供
台大於「2023美國發明專利獲證件數全球大學百大排名」中名列全球排名第58位，不僅全台第一，也勝過多所國際頂尖大學。圖為台大生物界面工程實驗室的實驗狀況。圖／台大提供

美國發明家學院（NAI） 日前公布「2023美國發明專利獲證件數全球大學百大排名」 (Top 100 Worldwide Universities Granted Utility Patents in 2023) ，國立台灣大學獲證55件專利，全球排名衝上第58位，勝過日本京都大學、英國牛津大學、新加坡國立大學等國際名校，排名更是台灣第一。

為彰顯技術創新性，NAI專利排名特別針對發明專利排名，並不包含新型、新式樣專利。獲美國發明專利最多的全球前3名大學，依序是美國加州大學系統、麻省理工學院、美國德州大學系統。

台大表示，在專利申請過程中請發明教授、智權服務業者及技術專家進行技術評估，分析技術落實應用及授權可能性，針對創新有應用潛力案件給予補助，近5年台大每年平均申請國、內外專利件數逾200件。

台大指出，除了2023年獲證美國發明專利55件外，亦獲證中華民國、日本等世界各國專利，總計約150件，其中資電通光領域占60件、機能材化領域50件、生醫農健領域40件。逾16%的專任教師取得發明專利，全校目前累計有效專利逾2400件，其中以中華民國、美國的專利為多數。

台大表示，為了加速技術擴散以強化技術移轉和媒合效益，台大也設有技術交易網曝光推廣，主動公開研發成果與技術專利。

台大近5年技轉收入也屢創新高，由2020年以前技轉收入不到新台幣1億元，到近年每年逾2億元技轉收入。近5年研發成果技術移轉予企業每年平均逾200件，技轉收入累計約8.7億元。如2021因應中國宣布禁止我國鳳梨釋迦出口，台大將「鳳梨釋迦長程貯運技術」無償授權農業部，並透過農業部國際市場通路遴選優質外銷業者、提供運輸補助等獎勵措施，協助突破外銷困境。

台大

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