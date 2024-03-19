苗栗建台中學繁星計畫有收穫 國立頂尖大學錄取逾三成

很多大學設計領域科系為了招生宣傳，將德國紅點設計獎、德國iF設計獎等國際獎項列為學生畢業門檻之一，也可看到有些老師固定帶著學生創作「可以得獎」的作品送件，因為得獎與否也與教師升等有關。紅點昂貴的報名費及繳獎費，被不少人認為讓整個結構扭曲及商業化，教師、學生不過是扭曲結構下的小環節，但也有學者認為，報名費本身就是篩選，覺得貴，選擇其他手段經營自己就好，不需要批評獎項。 究竟，大學設計相關科系學生畢業後找工作時，雇主會看應徵者哪些能力？資深設計師表示，最終仍取決這項關鍵，得獎只會讓他們多注意一眼而已。...

2024-03-19 07:30