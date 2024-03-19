苗栗建台中學繁星計畫有收穫 國立頂尖大學錄取逾三成
繁星計畫今天放榜，苗栗縣升學名校私立建臺中學不少學生有表現，分別錄取台大法律學系、清大電機工程學系等校，校方強調建臺一向以精緻優質的教學聞名，致力培育苗栗學子的全面發展，教職員工也不懈努力，為學生提供良好學習環境和全方位支援。
建臺中學表示，大學繁星推薦放榜，建臺國立大學的錄取率達33%、總錄取率達58%。建臺學子表現搶眼，其中胡棋翔錄取台大法律學系法學組、莊澤浩清大電機工程學系乙組、詹雪蘭錄取陽明交通大學光電工程學系、賴宣穎錄取成大。此外，徐有兪、湯詠甯分別錄取政大財政學系、斯拉夫語文學系。
建臺校長謝政榮表示，校內學子在這次繁星推薦中取得優異成績，感謝學生、家長及全體教職員工的努力和支持。學校將繼續秉持培養「德智體群美」全面發展的辦學宗旨，為每位學生提供更加優質的教育服務，助學子們實現更大的夢想。
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