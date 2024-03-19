快訊

PLG／林書豪確定禁賽！誤用靜脈雷射懲處出爐 無緣年度MVP

地牛翻身！19點20分東部海域規模5地震 最大震度3級

香港基本法23條立法「國安條例」三讀通過 23日生效

苗栗建台中學繁星計畫有收穫 國立頂尖大學錄取逾三成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣升學名校私立建臺中學繁星有收穫，國立頂尖大學錄取率達三成三。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣升學名校私立建臺中學繁星有收穫，國立頂尖大學錄取率達三成三。記者胡蓬生／攝影

繁星計畫今天放榜，苗栗縣升學名校私立建臺中學不少學生有表現，分別錄取台大法律學系、清大電機工程學系等校，校方強調建臺一向以精緻優質的教學聞名，致力培育苗栗學子的全面發展，教職員工也不懈努力，為學生提供良好學習環境和全方位支援。

建臺中學表示，大學繁星推薦放榜，建臺國立大學的錄取率達33%、總錄取率達58%。建臺學子表現搶眼，其中胡棋翔錄取台大法律學系法學組、莊澤浩清大電機工程學系乙組、詹雪蘭錄取陽明交通大學光電工程學系、賴宣穎錄取成大。此外，徐有兪、湯詠甯分別錄取政大財政學系、斯拉夫語文學系。

建臺校長謝政榮表示，校內學子在這次繁星推薦中取得優異成績，感謝學生、家長及全體教職員工的努力和支持。學校將繼續秉持培養「德智體群美」全面發展的辦學宗旨，為每位學生提供更加優質的教育服務，助學子們實現更大的夢想。

清大 繁星 臺中

延伸閱讀

竹南高中繁星72人 苗栗唯一60滿級分劉智群選中醫大

宜蘭慧燈中學繁星推薦錄取率高達92% 創校以來最佳成績

疑似或不穩定精神障礙者優化照護 苗栗啟動醫師外診

苗栗縣立興華高中繁星錄取8成 將與清大合作開實驗班

相關新聞

被搶還要拍照？學生遭獼猴搶食可補助100元 中山大學新措施掀論戰

中山大學每年10月至隔年3月，柴山上的獼猴因季節性食物短缺會下山覓食，使得山區宿舍、校舍常發生獼猴掠食事件。校方近日公告...

打工顧不了大學課業！他遭退課堂群委屈喊「有吃我宵夜」 網全不挺

大學團體作業、報告最怕遇到雷隊友，一名網友透露，自己打工時常無法出力，不過會請大家吃宵夜作為補償，但有天竟發現自己被踢出群組，讓他傻眼直呼「都是大學生了有必要這麼幼稚嗎？」

苗栗建台中學繁星計畫有收穫 國立頂尖大學錄取逾三成

繁星計畫今天放榜，苗栗縣升學名校私立建臺中學不少學生有表現，分別錄取台大法律學系、清大電機工程學系等校，校方強調建臺一向...

宜蘭慧燈中學繁星推薦錄取率高達92% 創校以來最佳成績

大學繁星推薦今天放榜，宜蘭縣私立慧燈中學共有63位學生參加繁星推薦，58位學生錄取，錄取率高達92%，其中有28位學生錄...

設計獎錢坑／國際獎與教授升等、畢業就職連動？ 設計師揭業界潛規則

很多大學設計領域科系為了招生宣傳，將德國紅點設計獎、德國iF設計獎等國際獎項列為學生畢業門檻之一，也可看到有些老師固定帶著學生創作「可以得獎」的作品送件，因為得獎與否也與教師升等有關。紅點昂貴的報名費及繳獎費，被不少人認為讓整個結構扭曲及商業化，教師、學生不過是扭曲結構下的小環節，但也有學者認為，報名費本身就是篩選，覺得貴，選擇其他手段經營自己就好，不需要批評獎項。 究竟，大學設計相關科系學生畢業後找工作時，雇主會看應徵者哪些能力？資深設計師表示，最終仍取決這項關鍵，得獎只會讓他們多注意一眼而已。...

日月光攜手文藻大學 外語學生也有機會進半導體業

高雄轉型科技產業聚落，文組人才開發出新出路，文藻外語大學今天與封測大廠日月光簽署產學合作備忘錄，攜手培育跨域人才，未來具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。