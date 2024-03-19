快訊

東成醬油遭爆混用他廠醬汁 公司晚間宣布開放退貨

高雄11區小心空汙！岡山空地廢棄物大火已滅 但恐飄異味

把妹新招？台大生自揭學歷卻吐「奇葩校名」 妹子笑：真被吸引注意

聯合新聞網／ 綜合報導
台大示意圖。圖／本報資料照片
台大示意圖。圖／本報資料照片

若被問起自身學歷，你會怎麼回答呢？一名女網友在Dcard分享有趣經歷，表示近日在朋友的介紹下，與一名就讀台大的學生聊起天來，然而對方談起自己的學校時，卻以日治時期的校名「台北帝國大學」自稱，讓她笑道「很奇葩」，但也真的注意到對方，引起熱烈討論。

原PO指出，近日知道身邊朋友有一名就讀台大友人希望能進一步認識，因為不好拒絕就給了line，兩人因此聊了起來。談及對方學歷，該名男子開門見山就問原PO「你知道我唸哪嗎？」，而原PO也照聽說的如實回覆，不料，該名台大生卻表示，一般人可能會說台大，但自己會稱為「台北帝國大學」。

聽到這番言論，原PO坦言「台北帝國大學」很像電玩中會出現的中二名字，雖然知道台大的前身確實是台北帝國大學，但也覺得如今還有人這樣講「很奇葩」。事後，朋友則透露，該台大生會這樣講，是因為想引起原PO的注意，也讓她笑認「是，我注意到他了」。

對此，網友們紛紛留言，直呼遇過相同經歷，「還有一派會簡稱帝大」、「之前遇過一個其實是台大的，說自己唸『地名大學』的」；不少台大人也有共鳴，更分享台大其他別名，「真的，比台大帥太多了」、「我也是會這樣說啦哈哈」、「公館大學」、「我都說『嗯，台北唸書』，然後別人說什麼學校我都說對」。

Dcard 台大

相關新聞

把妹新招？台大生自揭學歷卻吐「奇葩校名」 妹子笑：真被吸引注意

被問起自身學歷，你會怎麼回答呢？一名女網友在Dcard分享有趣經歷，表示近日在朋友的介紹下，與一名就讀台大的學生聊起天來...

被搶還要拍照？學生遭獼猴搶食可補助100元 中山大學新措施掀論戰

中山大學每年10月至隔年3月，柴山上的獼猴因季節性食物短缺會下山覓食，使得山區宿舍、校舍常發生獼猴掠食事件。校方近日公告...

讀書心累！她想花光27萬存款「休學出國玩」 網力挺：效益高

許多學生煩惱如何妥善運用存款，有位大一女學生透露排斥讀書上學，唯一覺得有成就感的就是打工賺錢，目前自己存了27萬元，考慮休學到國外親戚家玩，卻又擔心自己抱持逃避的心態。對此，一票網友點頭支持，「一趟打開視野的旅程可能會帶來妳一生受用的體驗」；但也有網友認為，「回來之後還是會面臨一樣的問題，加上反差心態，我覺得有可能會更嚴重」。

慈濟醫療教育與韓國頂大KAIST 簽署合作備忘錄

神經退化性疾病案例在全球都逐年增加，成為全球頂尖大學和研究機構重點發展的項目，慈濟大學、慈濟醫療志業與韓國科學技術院（K...

打工顧不了大學課業！他遭退課堂群委屈喊「有吃我宵夜」 網全不挺

大學團體作業、報告最怕遇到雷隊友，一名網友透露，自己打工時常無法出力，不過會請大家吃宵夜作為補償，但有天竟發現自己被踢出群組，讓他傻眼直呼「都是大學生了有必要這麼幼稚嗎？」

影／陽明交大與英NICA合作研究長壽領域 因應超高齡社會挑戰

陽明交大與英國國家長壽創新研究中心（NationalInnovation Centre Ageing, NICA）達成合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。