把妹新招？台大生自揭學歷卻吐「奇葩校名」 妹子笑：真被吸引注意

若被問起自身學歷，你會怎麼回答呢？一名女網友在Dcard分享有趣經歷，表示近日在朋友的介紹下，與一名就讀台大的學生聊起天來，然而對方談起自己的學校時，卻以日治時期的校名「台北帝國大學」自稱，讓她笑道「很奇葩」，但也真的注意到對方，引起熱烈討論。

原PO指出，近日知道身邊朋友有一名就讀台大友人希望能進一步認識，因為不好拒絕就給了line，兩人因此聊了起來。談及對方學歷，該名男子開門見山就問原PO「你知道我唸哪嗎？」，而原PO也照聽說的如實回覆，不料，該名台大生卻表示，一般人可能會說台大，但自己會稱為「台北帝國大學」。

聽到這番言論，原PO坦言「台北帝國大學」很像電玩中會出現的中二名字，雖然知道台大的前身確實是台北帝國大學，但也覺得如今還有人這樣講「很奇葩」。事後，朋友則透露，該台大生會這樣講，是因為想引起原PO的注意，也讓她笑認「是，我注意到他了」。

對此，網友們紛紛留言，直呼遇過相同經歷，「還有一派會簡稱帝大」、「之前遇過一個其實是台大的，說自己唸『地名大學』的」；不少台大人也有共鳴，更分享台大其他別名，「真的，比台大帥太多了」、「我也是會這樣說啦哈哈」、「公館大學」、「我都說『嗯，台北唸書』，然後別人說什麼學校我都說對」。