全球首例！政大、密西根州大在「虛擬實踐」簽署MOU

政治大學和密西根州立大學在3月15日於虛擬實境（VR）的空間共同簽署合作備忘錄（MOU），內容包括教育、研究交流、學生交換以及技術援助等。政大表示，這是全球首例的虛擬實境跨校簽約儀式，雙方能在會中透過頭戴裝置和手持裝備握手、鼓掌，展示了兩校在傳播科技領域的領先地位。

這次的合作備忘錄簽署儀式，讓兩校在數位時代跨越地理限制，全程於虛擬實境中舉行，所有參與者就像在同一空間中互動。透過專門的頭戴裝置和手持設備，與會者可以握手、鼓掌、傳達面部表情。政大校長李蔡彥就讚賞說，這是非常有趣的經歷，不需搭飛機便可以與來自世界各地的人聚集在一起。

密西根州大傳播學院科技互動效應之社會心理學研究室主任羅賓納者雷登（Rabinadra Ratan）目前完全透過VR授課，在致詞中他也強調看到這項技術未來的巨大潛力，簽署MOU的所有參與者除了感受到身歷其境、同處一室，更展現VR和擴增實境（AR）的無限可能。

政大傳院特聘教授林日璇表示，政大和密西根州大將從2025年秋季起，每學期交換2名學生。另外，未來政大的學生可以透過此合作計畫在該校修習9個學分，而該校的同學亦可前來政大修課，若來台交換將可前往XR相關產業如宏達電、啟雲或光禾感知等公司，沉浸式體驗多項5G、XR及元宇宙最新技術。