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海大與法國濱海大學締盟 合作推動海洋科研和前瞻技術

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
海大校長許泰文（左）和法國濱海─珍珠海岸大學校長Prof. Hassane Sadok（右）簽署MOU並締結姊妹校；法國皮卡第儒勒─凡爾納大學校長Prof. Mohammed Benlahsen（右）當見證人。圖／海大提供
海大校長許泰文（左）和法國濱海─珍珠海岸大學校長Prof. Hassane Sadok（右）簽署MOU並締結姊妹校；法國皮卡第儒勒─凡爾納大學校長Prof. Mohammed Benlahsen（右）當見證人。圖／海大提供

國立台灣海洋大學今天表示，「2024台灣─法國高等教育高峰會」在台登場，海大與法國濱海─珍珠海岸大學締結姊妹校，並簽署合作備忘錄。兩校在海洋領域相關領域有共同研究主題，未來可針對智慧養殖、綠色港口運輸及減碳等深度交流，共同合作推升智慧永續海洋。

教育部委託高等教育國際合作基金會、台灣師範大學主辦今年台法高教高峰會，3月11、12日在舉行。台法雙方透過輪流舉辦論壇，彼此分享學習，深化兩國夥伴關係，豐富未來學教研交流，拓展合作契機。

法國濱海大學校長和3名副校長15日拜訪海大，法國皮卡第儒勒─凡爾納大學校長同行，見證兩校簽署合約與交流，期望雙方合作打造讓年輕國際頂尖專家對話和學習環境，透過雙邊合作交流，一同推升智慧永續海洋。

海大校長許泰文表示，濱海大學在海洋環境、沿海系統和生物多樣性、漁業、水產養殖，以及海洋汙染、沿海領土的社會或空間用途、港口城市改造與商業活動，以及相關法律、經濟、文化和空間問題等研究，都與海大的研究領域有十足相關性，相信在雙方合作之下，能共同推動海洋領域的科學研究和前瞻技術的發展。

海大指出，法國濱海─珍珠海岸大學是法國公立綜合性大學，總部在法國北部的敦刻爾克。全校擁有4個主校區，在環境保護、永續發展、蛋白石海岸和沿海環境方面進行大量研究，並進行和人文和社會科學、技術和健康相關的研究活動。

海大指兩校在海洋領域的人工智慧科技應用、水產養殖、智慧與綠色港口、減碳主題有共同研究，雙方將更進一步針對智慧養殖、綠色港口與運輸及減碳等領域，進行深度交流，未來共同合作推升智慧永續海洋。

海大校長許泰文（左）和法國濱海─珍珠海岸大學校長Prof. Hassane Sadok（右）簽署MOU，兩校締結姊妹校，合作推升智慧永續海洋。圖／海大提供
海大校長許泰文（左）和法國濱海─珍珠海岸大學校長Prof. Hassane Sadok（右）簽署MOU，兩校締結姊妹校，合作推升智慧永續海洋。圖／海大提供
台灣海大和法國濱海─珍珠海岸大學締結姊妹校，雙方將合作推動海洋領域的科學研究和前瞻技術發展。圖／海大提供
台灣海大和法國濱海─珍珠海岸大學締結姊妹校，雙方將合作推動海洋領域的科學研究和前瞻技術發展。圖／海大提供
海大校長許泰文（左）和法國濱海─珍珠海岸大學校長Prof. Hassane Sadok（右）簽署MOU，兩校締結姊妹校，合作推升智慧永續海洋。圖／海大提供
海大校長許泰文（左）和法國濱海─珍珠海岸大學校長Prof. Hassane Sadok（右）簽署MOU，兩校締結姊妹校，合作推升智慧永續海洋。圖／海大提供

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