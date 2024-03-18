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大學找經費 出租場地賺租金
有鑒於部分政府補助經費大學多需靠自提計畫爭取，然而並非校校都能拿到理想額度。不少大學只好努力「開源節流」，都會區大學多靠出租場地賺租金，各個當起了「包租公」。教育團體指出，地點好的大學，租金確實比學費好賺。
台大將第二活動中心租予數個餐飲業者，台師大也將閒置的教官室出租予熱門西式餐廳，幾乎都會區學校都有出租校園館舍經驗，根據陽明交大一○九至一一一年度財務狀況報告，資產使用及權利金收入一項，一一一年度收入約四點一億。
不過，日前台體大欲收回系所實習教室，活化資產將教室出租給廠商，學生認為校方犧牲學習權益，揚言不惜集體休學抗議，引起軒然大波。
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