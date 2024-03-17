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【AI科技系列講座2-1】受政大合勤講堂邀請 余孝先揭AI的「前世今生」

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受「SSD政大合勤講堂」邀請，工研院總營運長余孝先16日針對AI對未來人類的影響進行深入淺出的演講。梅花新聞網／簡立欣攝影
受「SSD政大合勤講堂」邀請，工研院總營運長余孝先16日針對AI對未來人類的影響進行深入淺出的演講。梅花新聞網／簡立欣攝影

AI是甚麼？生成式AI帶給人類甚麼衝擊？如何善用AI？周六（16日）下午於政大合勤講堂的精彩演講，主講人余孝先揭示了AI的「前世今生」，以及人們可以如何使用AI，才不會反過來被科技所驅使。

由政治大學數位賦能與永續發展研究中心主辦、財團法人合勤基金會及永慶慈善基金會協辦的「SSD政大合勤講堂：AI經濟與永續發展領導力系列講座」，昨日邀請工研院總營運長余孝先主講「AI浪潮的衝擊與省思、AI科技的綠色運用」，政大國科會聯盟執行長顏敏仁表示，如何用智慧加值、跨域創新，也是產業界很關切的問題。擔任引言的合勤講座召集人黃丙喜則表示，「萬物AI」的時代來了，邊緣運算14兆元市場爆發，這也是台灣最好的機會。一方面全球科技業高度期待，另一方面AI可能帶來的隱憂也不容忽視。

何謂AI？余孝先指出，一個會修復自己冷凝系統、會自動補充冰箱內不足食材的冰箱不是AI，而只是眾多感應器的組合。AI會思考、認知、學習、感知、行動，用1956年「人工智慧之父」約翰．馬卡錫的話說，能表現出類似人類智慧能力的機器或電腦程式，就是AI。

怎樣建構AI能力？第一種構想是讓電腦能夠邏輯推論，第二種構想是將人的知識直接植入電腦。但上述兩種方式是讓人學會知識再去教電腦，這樣還是辛苦，所以第三種構想就是讓電腦有人的學習能力。

余孝先表示，AI一直在演進。1997年超級電腦IBM深藍打敗西洋棋王卡斯帕洛夫之後，很多人想到讓AI跟人類下圍棋，因為圍棋極度複雜，有10的700次方變化，電腦無法嘗試所有走法。結果2016年AlphaGo還是打敗人類圍棋。

是因為AlphaGo的演算速度比深藍快了100萬倍，所以能解決問題嗎？余孝先說，不是演算變快，而是因為演算法進步了，採用的就是深度學習、增強式學習、Monte Carlo tree learning（蒙地卡羅樹學習）等3招。

2017年一個有趣的嘗試是，讓藉助人類專家數據集訓練出來的電腦AlphaGo，和完全是白紙一張的電腦AlphaGo Zero對弈，AlphaGo Zero不斷試錯、反思、改善，結果72小時之後，AlphaGo Zero竟然贏了AlphaGo，且不久後超越所有版本，是前所未有的強大。

為何植入人類知識的AlphaGo會輸給AlphaGo Zero？余孝先說，這是因為，前人知識可能是一種障礙，會讓後人把前人的缺點一併學起來，所以孟子說「盡信書不如無書」。

之前的鑑別式AI用於判斷，而近年很熱門的生成式AI則用於生成新事物。余孝先認為，生成式AI可以解放創造力，例如建築設計，以往建築師要在一定時限內提出約3種藍圖給業主選擇；現在可以在幾分鐘內生成構想，大幅減少工作量，但創意不減。另外近日爆紅的文字生成影片模型OpenAI Sora，只要給一段話、敘述某個場景，例如「一個時尚女子穿過東京街道……」AI就做出一段影片。若能善用，未來拍電影的成本會大幅減少，也更加環保。

余孝先說，科技是用來增加享受不是增加衝擊，像可以生成很多影片又不需真的搭建那麼多場景；另外網速變快，很多人在捷運上看電視劇，其實整個市場是增加的。

黃丙喜表示，余孝先演講把複雜的問題講得簡單、清楚又生動，「太有功力了。」現場高手都也歡喜對話，身為引言人，他十分高興。

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AI AlphaGo 圍棋 影片 政大

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