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【AI科技系列講座2-2】誰怕AI搶工作？余孝先：應把AI當「農奴」替人類工作

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政大合勤講堂討論AI浪潮帶來的衝擊和省思。梅花新聞網／簡立欣攝影
政大合勤講堂討論AI浪潮帶來的衝擊和省思。梅花新聞網／簡立欣攝影

許多人擔心被AI搶了工作，不過工研院總營運長余孝先表示，AI做生產的工作，人類則負責審查AI的工作成果，應該把AI視為助手，甚至是中古時期負責種田的「農奴」；擔心AI把人類的工作搶走，就像擔心農奴把種田的粗活搶走，完全沒必要。

當然，AI確實有些負面效應，會造成挑戰。余孝先表示，首先就是不會使用生成式AI的白領可能會被取代。曾有人做過實驗，使用生成式AI的顧問可以比未使用者多完成12.2％的任務，換言之，有AI協助，工作效率高、成果品質好。

其次，AI的模型參數及訓練資料量極大，訓練、維運成本極高。運算資源都是以量變追求質變，而餵資料就要花錢，更別提目前公開訓練資料接近用盡；曾有人算過若要在1個月內完成ChatGPT模型訓練，大概要花2500萬美元，非常燒錢，因此難以普及，但全世界仍在瘋狂軍備競賽。

此外，生成式AI因為太強大，也容易產生偏誤，甚至可以「一本正經的胡說」。余孝先舉例，他問AI「我想學一跳5公尺高的輕功」，AI竟也有模有樣講一堆，但想也知道照著AI講的做是無法練成輕功。另一風險是，AI給的資料真真假假，而「不容易看出的假」，更麻煩。例如問ChatGP「給我5首李白的詩」，竟然參雜著王之渙的「白日依山盡」，真真假假的很容易出錯。

不過AI的錯誤不是不能改進，余孝先說，如果餵給AI正確的資料，它的能力就會大幅增加。

要做好生成式AI，有4個關鍵包括：資料、算力（財力）、人才、治理。余孝先表示，台灣缺乏有意願、而且可以登高一呼的人。以歐盟為例，訂了很多規範，聚集很多人才；以美國為例，產業有很多投入。這些台灣都沒有，因此台灣還在等待「AI領頭羊」。

從企業面來看，培育員工駕馭科技，是最好的投資！余孝先表示，讓AI去生產，讓人來審核，這是一個善用AI的方式。他並表示，看到AI的缺點可以先不用管，只要先用它的優點就好；因為AI有自我學習的能力，進步的速度超快，今天若能看到AI的缺點，等於研發機會來了，那麼缺點很快就不是缺點。AI當你還在盤點它的缺點時，它已經又進化、改進了。

余孝先表示，目前台灣的生態是做晶片、做伺服器，這些都是電腦的底端，全世界競爭完後，可能只剩下一、兩家獨大，排全球第三的都已經沒有存在價值。但AI不一樣，包括軟體平台和垂直應用，千奇百怪，有很大的新創機會和空間。台灣在期間不需做通才，只要做台灣需要的專才。

不過AI也引起很大的質疑。甫卸任谷歌副總裁，有「深度學習之父」之稱的傑佛瑞．辛頓（Geoffrey Hinton），曾提出對AI的警惕，主要包括兩點：未來AI自主判斷是否符合人類社會法律與道德規範？AI慾望可否被人類掌控？辛頓更建議全人類社會應該暫停研發AI半年，但——當然沒人聽信他的建議。

余孝先的看法是，AI是大勢所趨，無須排斥AI，也別想阻止AI發展，而是接受、了解、善用AI，甚至幫AI加值；另一方面也不應過於依賴AI，應該把AI視為「助手」而非「導師」，要能夠判斷甚麼是AI可以做、甚麼不能做。

余孝先說，提出演化論的達爾文、有化學之父之稱的波以耳，兩人都是貴族，沒上過一天班，但一輩子都做腦力工作，是農奴幫他們種田。「所以我們應該自己做腦力工作，把AI當農奴，叫AI去種田！」擔心AI把人類的工作搶走，就像抱怨農奴把田都種光一樣，相當無稽。

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